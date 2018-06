Fahrradzubehör von Rapha im Apple Store

Eine neue Produktreihe von Zubehörhersteller Rapha bietet Taschen und Hüllen für Mac-Geräte und iPhones sowie iPads im Apple Store.

Vergrößern Rapha © Apple

Die in London beheimatete Firma für Fahrrad-Sportbekleidung Rapha glaubt an einfache Designs und helle Farben, schreibt Cult of Mac . Dazu passend gibt es nun eine ganze Reihe von Taschen und Hüllen exklusiv für iPhone, iPad und Mac-Geräte auch im deutschen Apple Store. Spezialisiert hat man sich dabei auf Zubehör für Fahrradfahrer. So lassen sich die Taschen leicht an den zwei Rädern befestigen und nehmen neben dem Apple-Gerät auch noch weiteres Zubehörutensilien für unterwegs auf. Beispielsweise bietet die Rapha Mini Messenger Bag zwei Taschen mit einer speziellen DWR-Behandlung (Durable Water Repellent) und AquaGuard-Reißverschlüsse, dazu Magnetverschlüsse zur Befestigung der Tasche am Lenker des Fahrrads. Unterwegs kann man sie auch einfach über der Schulter tragen. Gedacht ist die Tasche für iPhone-Modelle ab iPhone 5 bis einschließlich iPhone X. Die Größe der Stofftasche, die es in verschiedenen leuchtenden Farben auszuwählen gibt, beträgt (H x L x B) 12 x 8 x 30 Zentimeter bei einem Gewicht von 372 Gramm. Die Kosten dafür liegen bei 110 Euro.

Auch eine ganze Reihe anderer entsprechender Produkte, darunter für das iPad Pro oder das Macbook Pro, findet man bei Apple auf dieser Seite . Die Preise beginnen bei 45 Euro. Wer möchte, kann die Produkte auch direkt und innerhalb einer Stunde in einem Apple Store abholen. Für die Bezahlung geht man über den Gastaccount oder logt sich mit seiner Apple-ID ein.