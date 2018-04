Fehler in macOS 10.14 High Sierra mit dem Ruhezustand

Mit dem letzten Update für macOS 10.13.4 gibt es anscheinend ein Problem mit dem Ruhezustand.

Vergrößern Fehler in macOS 10.13.4 mit dem Ruhezustand © Fotolia / Alexander Limbach

Der Ersteller des Diskussionsfadens in Apples Support-Foren stellt einen Bezug zu FileVault her, doch anscheinend kann der Fehler auch dann auftreten, wenn die Verschlüsselung nicht eingeschaltet ist: Seit dem Update auf macOS 10.13.4 High Sierra scheinen Macs Probleme mit dem Ruhezustand zu haben. Erweckt man sie daraus, erscheint zwar die Login-Maske, aber nach Eingabe des Passworts hängt sich der Rechner auf. Nur per Hard-Reset mit zweimaligem Boot-Gong lässt sich die Maschine wieder in Betrieb setzen.

Laut der Diskussion tritt der Fehler bei einer großen Varianz von Macs auf, nicht nur beim iMac 2012 des Erstberichterstatters, sondern bei praktisch allen Modellen. Apple ist über den Fehler informiert und steht in Kontakt mit den betroffenen Anwendern, wie uns ein Leser berichtet. Aller Voraussicht nach wird es also in Kürze ein Supplement Update für macOS 10.13.4 geben, solange können wir trotz der Neuerungen des Updates und der darin integrierten Sicherheitsupdates nicht zur Installation raten.