Fernsehen stirbt nicht, aber… – Anzeige

… Mediathek und Stream lassen die TV-Ausstrahlung von den Bildschirmen verschwinden. Die Zukunft des Fernsehens sind Streamingdienste im App-Format, die TV-Inhalte überall und jederzeit verfügbar machen. Die cloudbasierte Lösung Save.TV kompensiert dabei die Schwächen des linearen Fernsehens mit den Vorzügen des Video-on-Demands. Von den öffentlich rechtlichen Sendern über die Privaten bis hin zu Kindersendern: Save.TV zeigt Ihnen, wie Sie aus smartem Videorecording Ihre Mediathek auf Abruf machen. Zu Ostern gibt es den einmaligen Dienst exklusiv am 26.03.2017 in der Macwelt um 75% günstiger.

Wenn man den iOS-App-Charts Glauben schenken darf, beherrschen Streaming-Dienste den deutschen Markt. TV-Formate unabhängig von ihren Sendezeiten zu streamen, hat sich bei den Nutzern fest etabliert. So erkannten die Macher von Save.TV diesen steigenden Bedarf und entwickelten kurzer Hand mit Save.TV einen Cloud-basierten TV-Dienst seinesgleichen, der für intuitive und unabhängige TV-Nutzung via smartem Video Recording steht.

Umgestaltung des TV-Programms

Ob über die Website oder eine der Save.TV Apps für iOS Betriebssysteme – klicken Sie einfach auf „Aufnehmen“ und sofort verrichtet Save.TV seinen Dienst. Direkt nach TV-Ausstrahlung steht die Sendung in Ihrem privaten Archiv zum Abruf bereit. So erstellen Sie ganz pfiffig Ihre persönliche Mediathek auf Abruf, die für Sie auch Deutsches TV im Ausland möglich macht!

Spannung von Anfang bis Ende

Auf Wunsch laufen Ihre Sendungen ohne Werbung. Die Special-Effekte gibt es dank garantiert bester Filmqualität gratis dazu (18 TV-Sender in HD!).

Für 30 Tage bleiben so viele Aufnahmen, wie Sie wünschen in Ihrer persönlichen Cloud erhalten. Der Speicherplatz ist dabei unbegrenzt. Für Ihren privaten Besitz downloaden Sie die Sendungen auf Ihre Festplatte oder Ihr mobiles Gerät. So ist Ihre Mediathek auch ohne Internetverbindung verfügbar.

Dank der parallelen Aufnahmefunktion entscheiden Sie sich nicht mehr für eine Aufnahme zu einer Zeit. Einmal programmiert, nimmt Ihnen Save.TV alle Sendungen auch zu einer Sendezeit auf. Eine intelligente Filterfunktion hilft Ihnen den Überblick über Ihre Aufnahmen zu behalten. In persönliche Playlists sortiert, spielen Sie die gewünschten Sendungen an einem Stück ohne Unterbrechungen ab.

Praktisch für absolute Serienjunkies: Lege Sie sich auf Ihre Interessen zugeschnittene Themenkanäle an, um automatisch alle Episoden Ihrer Lieblingsserie oder Ihres Lieblingsschauspielers aufzunehmen. So verpassen Sie garantiert keine Folge mehr!

Sie wollen mehr über die Features von Save.TV erfahren? Dann sind Sie hier richtig.

Ein Account – mehrere Geräte

Bisher war für Otto Normalverbraucher und weniger technikaffine Menschen der zeitversetzte Zugriff auf TV-Inhalte immer sehr komplex. Nicht selten waren verschiedene Schnittstellen und Dienste voneinander abhängig. Mit Save.TV reduzieren Sie den Zugriff allein auf Ihren Account des Cloud-basierten Diensts. Der Account kann parallel von beliebig vielen Geräten genutzt werden. Save.TV funktioniert online über die Website oder mobil über die Apps für iOS. Als App für Apple TV ist der Service auch auf Ihrem Smart TV zuhause. Über den App Store erfolgt der Download der Save.TV App, welche Apple TV 4 ab tvOS-Version 9.0 unterstützt. So erhalten Sie Ihre Sendung auch im Großformat.

Fazit: Überzeugen Sie sich selbst!

Save.TV schenkt jetzt allen Macwelt-Lesern 75% Rabatt auf Ihren Save.TV Account. Erhalten Sie 6 Monate vergünstigten Zugang zu Save.TV XL. So genießen Sie den vollen Service von Save.TV monatlich (statt für 12,49 Euro) für nur 3,11 Euro.*

*Dieses exklusive Angebot ist ausschließlich Kunden vorbehalten, die über einen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügen und keinen laufenden Save.TV-Account besitzen. Bitte beachten Sie, dieses einmalige Save.TV Angebot gilt nur bis einschließlich 25.04.2018.