Fernseher noch nicht tot: Netflix-Nutzer wechseln bald zum TV-Gerät

Nach Statistiken von Netlix sehen 70 Prozent ihrer Kunden Videos am TV-Gerät – zu Beginn des Abos sieht dies aber anders aus.

Vergrößern Nach einigen Monaten wechsel fast alle Netflix-Kunden zum TV-Gerät © Recode

Medienberichte und Werbung für Netflix vermitteln vielleicht den Eindruck, die 117 Millionen Kunden der Videodienstes würden Filme und Serien vor allem auf iPad, Smartphone oder Computer ansehen. Laut aktuellen Statistiken von Netflix nutzen die Kunden des Abo-Angebotes den Dienst aber zu 70 Prozent an einem herkömmlichen TV-Gerät. Interessanterweise ist dies zu Beginn eines Abos völlig anders. Fast alle Abos werden nämlich per Computer oder Smartphone abgeschlossen, diese Geräte sind anfangs auch die Abspielgeräte für Videos. Nach einem Monat wird das TV-Gerät schon für 50 Prozent der Nutzungszeit verwendet, nach sechs Monaten sind es bereits 70 Prozent. Die Inhalte sind dabei laut Netflix-Daten wenig unterschiedlich, nur bei Kindersendungen wird noch häufiger das TV-Gerät eingeschaltet, Sci-Fi-Sendungen häufiger auf Rechner übertragen. Bei einem globalen Vergleich der Nutzungszeiten gibt es zwar kleinere regionale Unterschiede, so verteilt sich in Polen die Nutzungszeit fast gleich auf TV-Gerät und Rechner.

Nur gering ist dagegen die Nutzungszeit am Tablet, diese beträgt weltweit gerade einmal fünf Prozent, am Smartphone immerhin zehn Prozent – wohl auf dem Weg zu Arbeit oder auf dem Heimweg. Einige interessante Details: So werden im Schnitt 25 Prozent aller Streaming-Inhalte über Mobilnetzverbindungen übertragen, was aber zu typischen Pendler-Zeiten rapide ansteigt. Das gilt aber vor allem in Ländern mit gutem und günstigen Mobilfunknetz wie Finnland und Südkorea, nicht dagegen in Ländern wie Mexiko. Aber auch die Programmwahl unterliegt typischen, wenn auch wenig überraschenden Schwankungen: So rufen die Kunde Spielfilme eher am Wochenende am Nachmittag ab – und in den dunklen Wintern Kanadas und Schweden beginnt der TV-Abend etwas früher.

