Fossil stellt zwei neue Smartwatches vor

Auf der IFA hat der Hersteller zwei neue Smartwatch-Modelle aus den Reihen Skagen und Diesel vorgestellt.

Vergrößern Skagen Falster 2 und Diesel Full Guard © Fossil

Fossil hat nun in der Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft zwei seiner Smartwatch-Reihen aktualisiert. Skagen Falster 2 und Diesel On Full Guard 2.5 setzen beide auf den Qualcomm-Prozessor Snapdragon Wear 2100. Obzwar schon 2016 vorgestellt und auf den Markt gebracht, ist der oben genannte Chip immer noch der neueste Smartwach-Prozessor auf dem Markt. Qualcomm hat seitdem zwar den neuen Snapdragon Wear 2500 vorgestellt, dieser eignen sich aber eher für andere Geräteklassen (Android for Kids).

Abgesehen von den Prozessoren können sich die Neuerungen in den beiden Nachfolger-Generationen aber sehen lassen: Sowohl bei Skagen als auch bei Diesel hält die Herzfrequenzmessung den Einzug, dazu NFC-Zahlung (nur mit Google Pay), ein integrierter GPS-Tracker und eine Schnellladefunktion. Die beiden Uhren sind nun außerdem wasserdicht.

Die "inneren Werte" der beiden Smartwatches bleiben fast identisch, dafür bestreitet Fossil beim Äußeren der beiden Modelle unterschiedliche Wege. Die Diesel On Full Guard 2.5 ist gegenüber der Vorgängerin einen Tick größer geworden. Das Gehäuse der ersten Generation von Full Guard maß noch 48 x 54 mm, die zweite Generation ist nun um zwei Millimeter länger geworden und misst 47 x 56 mm. Allerdings hat der Hersteller es geschafft, die Smartwatch etwas dünner zu machen – von 12 mm auf 11,1 mm.

Bei Skagen geht die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung: Der Nachfolger von Falter ist nicht nur dünner geworden (Von 12 mm auf 11,1 mm). Die Falter 2 ist auch kleiner geworden und misst nun im Durchmesser nur noch 40 statt 42 mm.

Die Preise nennt der Hersteller noch nicht, die Diesel Full Guard wird ab Anfang Oktober über die Webseite des Anbieters und in ausgewählten Geschäften verfügbar sein.