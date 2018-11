Freecom: mSSD Celeritas Thunderbolt-3-Laufwerk soll 20-mal schneller sein

Die auf einem PCI-Express-Interface mit Thunderbolt-3-Anschluss basierende SSD ermöglicht laut Hersteller Kommunikation mit hohen Bandbreiten mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2800 MB/s.

Vergrößern mSSD Celeritas von Freecom © Freecom

Der Vergleich bezieht sich auf traditionelle, aber auch andere SSD-Festplatten: Das mSSD Celeritas (Lateinisch für ”Geschwindigkeit”) Thunderbolt-3-Laufwerk ist demnach in der Lage, eine bis zu 20-mal schnellere Datenübertragung als herkömmliche Festplattenlaufwerke zu ermöglichen. Das macht es Freecom zufolge zur idealen Lösung für die Bearbeitung von Videoinhalten. Damit richtet sich die schnelle SSD an Entwickler, Unternehmen sowie IT-Experten, für die eine schnelle Übertragung großer Datenmengen von zentraler Bedeutung ist. So benötige man für die Datenübertragung von 500 GB auf ein herkömmliches Festplattenlaufwerk (bei Übertragungsraten von 100-150 MB/s) beispielsweise über 60 Minuten. Ein SSD-Laufwerk (bei 450-500 MB/s) würde dies in zirka 16 Minuten bewerkstelligen, während man mittels des mSSD-Laufwerks Celeritas (bei 2800 MB/s) lediglich rund 4 Minuten zu warten habe.

Den Geschwindigkeitstest hat Freecom selbst durchgeführt und liefert folgende Werte: Mit einem Windows HP ZBook 17 und der Prüfsoftware Crystal Disk Mark v5.2.1 x64 ergeben sich demnach Lesegeschwindigkeiten von 2829 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 2051 MB/s mit der Thunderbolt 3 Single-Port. Mit einem Mac (Macbook Pro 15 Zoll von 2016) und der Prüfsoftware AJA System Test Lite v1.0 mit Freecom 2394 MB/s Lesen und 1767 MB/s Schreiben.

Das silberfarbige SSD-Gehäuse im Industriedesign bietet laut Hersteller eine wirksame Wärmeableitung, um die elektronischen Komponenten auf einer optimalen Temperatur zu halten. Mit einem Gewicht von 186 Gramm sowie Abmessungen von 12,6 x 6,0 x 1,9 Millimetern (L x B x H) lasse es sich bequem in der Tasche unterbringen.

Die Freecom mSSD Celeritas mit 1 TB Speicherplatz ist in Europa ab sofort für 679 Euro (UVP) erhältlich . Das Gerät wird mit einer dreijährigen Herstellergarantie und unbegrenztem Helpdesk-Support ausgeliefert.