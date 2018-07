FRITZ!App WLAN: WLAN per iOS-App testen

Die neue App für die Fritzbox kann die WLAN-Leistung einer Fritzbox messen, etwa um Verbindungsproblem zu lösen.

Vergrößern Die App kann die Leistung einer Fritzbox testen.

Sogar in einer kleineren Wohnung mit wenig Räumen hat man schnell Probleme mit dem WLAN-Empfang. Sucht man den besten Standort für ein Apple TV 4K oder einen Homepod ist eine kurze Messung der Empfangsqualität sinnvoll. Will man den Grund für Probleme beim Streaming oder gar Surfen finden, nutzen die meisten Anwender Web-Anwendungen wie den Test von Speedmeter , die das Tempo des Internetzugangs prüfen. Der große Nachteil: Viele Speedtest-Apps messen nur das Download-Tempo und dieses ist fast immer optimal. Die Leistung des Internetzugangs liegt nämlich meist weit unter der eigentlichen WLAN-Leistung, die weit größeren Schwankungen unterliegt.



Hier ist die neue App FRITZ!App WLAN sinnvoller: Mit der neuen iOS-App von AVM können Nutzer einer Fritzbox nämlich die „echte“ Sendestärke ihres WLAN-Netzes überprüfen. Die leider nur mit der Fritzbox kompatible App verbindet sich nach einer Anmeldung sofort mit dem Router und misst die WiFi-Leistung von iPhone und iPad. Durch die Messung an verschiedenen Stellen kann man so schnell den optimalen Standort für Apple TV bzw. auch für die Fritzbox herausfinden. Die Oberfläche ist modern und übersichtlich gestaltet und auch für Einsteiger bedienbar.

Nach dem Start der Messung wird die aktuelle Sende- und Empfangsleistung in einer Grafik angezeigt, nach einigen Sekunden oder Minuten kann man die Messung stoppen. Ein Bericht zeigt auf Wunsch dann die maximale, durchschnittliche und minimale Leistung an. Hinweis: Nicht wundern sollte man sich über stark schwankende minimale und maximale Leistung, entscheidend ist die durchschnittliche Leistung.

Vergrößern Man kann beim Test eine feste Durchlaufzeit vorgeben.

Die Maximalleistung eines WLANs wird oft nur kurz erreicht, bei einem iPad hängt die Leistung außerdem oft sehr stark vom verwendeten Netz ab, also ob das iPhone in das 5 GHz oder 2,4 GHz. Grundlage der App ist vermutlich der Dienst iperf, der bei einer Fritzbox vorinstalliert ist und mit etwas Vorwissen auch per Mac nutzbar ist.

Vergrößern Wichtig ist vor allem die durchschnittliche Leistung.

Zusätzlich kann die App auch Roaming-Aktivitäten anzeigen, zeigt die aktuelle Leistung der Internetanbindung und weitere Access Points an und weist auf Router-Updates hin. Es gibt auch eine Android-Version, die zusätzliche Informationen liefern kann.