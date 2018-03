Für Fotografen: Osterlektüre über Lightroom, ND-Filter und Hochzeiten

Aus dem Dpunkt-Verlag kommen drei Bücher mit umfassenden Informationen für professionelle und engagierte Fotografen.

Vergrößern © Dpunkt

So bietet der Heidelberger Dpunkt-Verlag das Buch ”Lightroom Know-how” von Jürgen Gulbins in zweiter, bearbeiteter und erweiterter Auflage für die intensive Lektüre an. Dieses bringt auf 532 Seiten und komplett in Farbe mit Festeinband Informationen über Konzepte, Module, Funktionen, Tricks und Hintergründe zu Adobes Fotobearbeitungsprogramm Lightroom 5, 6 und 7 (Classic) sowie Lightroom CC. Der Schwerpunkt des Buchs liegt auf der Bildkorrektur und -optimierung. Auf der Website für den Titel finden sich weitere Informationen sowie als PDF das Inhaltsverzeichnis und diverse Kapitelauszüge. Lightroom Know-how mit der ISBN Print 978-3-86490-572-8 kostet 40 Euro.

Erstmals im Buchkatalog ist der Titel ”Langzeitbelichtung mit ND-Filtern” von Christophe Audebert und Susanne Ochs (Übersetzung). Hier finden sich auf 204 Seiten, ebenfalls komplett in Farbe und als Broschur, viele Informationen zum Umgang mit ND-Filtern, deren gekonnter Einsatz als Schlüssel zu Langzeitbelichtungen gilt. Welche Filterstärken und welches Zubehör man dafür benötigt und wie Fotografen damit von der Aufnahme bis zur Nachbearbeitung zu faszinierenden Bildern gelangen, will dieses Buch speziell für Einsteiger in das Thema erläutern. Auch hier findet sich auf der Website das komplette Inhaltsverzeichnis sowie ein Probekapitel im PDF. Diesen Band mit der ISBN Print 978-3-86490-546-9 gibt es für 23 Euro. Die Lieferung vom Verlag aus dauert hier bis zu vier Tagen.

Und schließlich gibt es in bereits dritter und überarbeiteter Auflage das Buch zur Hochzeitsfotografie von Nicole und Ralf Obermann, das im Festeinband mit 288 farbigen Seiten mehr Wert auf das eigene Gefühl als auch die reine Technik legt. So heißt es in der Buchbeschreibung: ”Sie lernen, wie Sie sich und Ihre Ausrüstung auf den großen Tag vorbereiten (Pack- und Checklisten helfen Ihnen dabei). Sie verstehen die Abläufe einer Hochzeit und zu welcher Zeit und an welchem Ort Sie die besten Bilder machen. Sie entwickeln ein Auge für den richtigen Moment und das beste Licht. Es gelingt Ihnen, Emotionen und Festlichkeit so zu fotografieren, dass daraus beeindruckende und lebhafte Bilder werden: perfekte Erinnerungen an den schönsten Tag im Leben eines Paares.”. Das nach Meinung der Autoren ideale Equipment wird aber ebenso beschrieben wie Tipps zur guten Bildgestaltung und der optimalen Vorbereitung auf das Shooting und anderes mehr. Zielgruppe sind hier allgemein Fotografen mit professionellem Hintergrund. Wiederum bietet die Website des Verlags zum Titel Inhaltsverzeichnis und ein Probekapitel. Dieser Band mit der ISBN Print 978-3-86490-547-6 wechselt für 30 Euro den Besitzer. Auch hier sollte man bis zu vier Tagen Lieferzeit vom Verlagshaus einrechnen, um das Buch noch rechtzeitig vor den Osterfeiertagen zu erhalten. Wobei natürlich alle hier vorgestellten Bücher auch nach den Osterferien noch ihren Sinn und Zweck für engagierte und Profi-Fotografen behalten.