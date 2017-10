"Game of Thrones: Conquest" für iOS und Android veröffentlicht

Strategiespiel mit Game-of-Thrones-Lizenz für Smartphones und Tablets im App Store und bei Google Play erhältlich.

Vergrößern Game of Thrones: Conquest ist ein typisches Strategiespiel für Smartphones und Tablets. © Warner Bros.

Warner Bros. hat in dieser Woche ein neues Strategiespiel für iOS und Android veröffentlicht. Das Mobile-Game für Smartphones und Tablets trägt den Titel "Game of Thrones: Conquest" und steht ab sofort im App Store und in Googles Play Store zum kostenlosen Download bereit. In "Game of Thrones: Conquest" bauen sich Spieler ein eigenes großes Haus in Westeros auf. Im Krieg um die Sieben Königslande errichten sie einen eigenen Machtsitz auf und rekrutieren Soldaten und Verbündete mit Hilfe des Gefolgschaftssystems.

In den anschließenden Feldzügen gilt es mehr als 120 Roman- und Serienschauplätze wie Winterfell, die Schwarze Festung, Drachenstein und Königsmund zu erobern. Im Spielverlauf treten bekannte Game-of-Thrones-Charaktere wie Jon Schnee, Daenerys Targaryen, Petyr Baelish und Cersei Lennister in Erscheinung in Form von starren Artworks in Erscheinung. Sie geben Tipps und helfen bei der Einführung ins Spiel.

"Game of Thrones: Conquest" ist ein typisches Strategiespiel für mobile Plattformen. Im Spielverkauf gilt es Ressourcen zu sammeln, um stärkere Truppen aufzubauen, die wiederum mehr Ressourcen sammeln können. Der Titel präsentiert sich zwar als Free-to-Play-Spiel, wer jedoch im Spielverlauf schneller vorankommen will, wird an vielen Stellen immer wieder mit kostenpflichtigen Paketen geködert.