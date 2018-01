Gefährlicher Link lässt Safari und Nachrichten-App abstürzen

Über Twitter kursiert aktuell wieder einmal ein Link, dessen Aufruf Probleme bei iOS-Geräten und Macs verursacht. Ein wenig erinnert die Funktionsweise an frühere Versionen wie CrashSafari . Der neue „Crash-Link“ namens chaiOS ist ein spezielle Webseite auf der Seite GitHub.io. Er wurde auf Twitter etwa von Abraham Masri veröffentlicht, der in seinem Eintrag die Wirkung beschreibt und auch vor der Nutzung warnt. Das Problem: Erhält man die Adresse als „Prank“ zugeschickt, kann der Aufruf einige Probleme beim Empfänger verursachen.

Besonders lästig ist er beim Aufruf in iMessage, hier sorgt das Anklicken oder schon Versenden der Webadresse nämlich zum Einfrieren der Apps. Auch beim erneuten Aufruf der Nachrichten-App sorgt immer wieder für das automatische Aufrufen der Adresse und Einfrieren der App. Einzige Lösung ist aber das Öffnen der App und Löschen der Nachricht, was einige Zeit dauern kann.

Tipp: Den Aufruf der Webseite kann man unter iOS über Allgemein/Einschränkungen/Webseiten verhindern, hier muss man nur unter den Webseiten die Adresse github.io eintragen. Das Sperren der Seite ist auch über die Blacklist eines Routers möglich, leider ist dies nicht ganz so simpel. Eine einfachere Lösung ist das Unterbrechen der Netzverbindung, etwa per Flugmodus.



👋 Effective Power is back, baby!



chaiOS bug:

Text the link below, it will freeze the recipient's device, and possibly restart it. https://t.co/Ln93XN51Kq



⚠️ Do not use it for bad stuff.

----

thanks to @aaronp613 @garnerlogan65 @lepidusdev @brensalsa for testing!