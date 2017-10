Geforce Now: Aktuelle PC-Games auf alten Macs

Aktuelle Spiele kann man mit Geforce Now auch auf alten Macs spielen, der Cloud-Dienst ist aktuell im Beta-Test.

Vergrößern Die Beta ist aktuell nur in den USA und Kanada verfügbar.

Auf älteren Macs mit integrierter Grafikkarte laufen so gut wie keine aktuellen Spiele, Abhilfe schafft der neue Dienst Geforce Now . Nvidia hat gerade die erste Beta-Version für den Mac veröffentlicht, die bisher 50 aktuelle Spiele wie "League of Legends", "Call of Duty" und "Fortnite" unterstützt. Das Prinzip: Das Spiel läuft auf einem Server von Nvidia mit aktuellen GPUs, nur der Bildschirminhalt wird auf den Mac übertragen – aktuell anscheinend in der Maximalauflösung von 1920 x 1080. Die Hardware-Anforderungen an den Mac sind deshalb gering, die Internetanbindung muss allerdings erstklassig sein – so empfiehlt Nvidia eine 25Mbps oder 50 Mbps-Anbindung und Ethernet oder 5GHZ-WLAN. Auch Gamepads werden unterstützt. Für spieletaugliche Latenz ist offenbar ein Server in Nähe des Nutzerstandortes notwendig, weshalb der Dienst erst später nach Deutschland kommt. Aktuell ist der Dienst nur in den USA und Kanada verfügbar, Mindestsystemanforderung für die Software ist Mac-OS X 10.10 . Ein Account bei Steam oder Battle.net ist erforderlich. Kostenlos ist der Cloud-Dienst zudem nur während der Beta-Phase, die Konsolen-Version kostet aktuell 8 Dollar im Monat. Im Gespräch ist auch ein Paket von 20 Stunden für 25 Dollar.

Für die Nutzung der Spiele benötigt man in der Beta-Phase einen Steam-Account, über den man ein Spiel kaufen muss. Nur dann kann man das gleiche Spiel auf den Nvidia-Servern nutzen. Laut ersten Berichten scheint der Dienst relativ gut zu funktionieren, bei unterstützten Spielen dauert die „Installation“ nur knapp 30 Sekunden. Eine Stunde Nutzung soll aber auch schon mal 11 GB an Datenvolumen verbrauchen und bei WLAN-Verbindungen gibt es wohl öfter Probleme. Der offizielle Start ist für 2018 geplant.