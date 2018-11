Gewinnspiel: 24facher Klang - Songs rund um Apple

Vorweihnachtliches Gewinnspiel: Ab morgen bis zum Heilig Abend nehmen wir sie auf eine musikalische Reise durch den Advent. Attraktive Preise säumen den Weg.

Vergrößern © Fotolia.de, pingebat

Apple und Musik - das passt von Anfang an zusammen. Nicht nur hatte Steve Jobs bei der Gründung der Firma in den Siebzigern Musik im Ohr und benannte das Unternehmen bewusst nach der Plattenfirma der Beatles, auch in Hardware und Software steckt seit jeher Musik ganz tief in den Genen. Der Mac war von Anfang an ein Gerät auch für die digitale Tonausgabe und -aufnahme. Es war ein Musikgerät, das Apple im Jahr 2001 neue Horizonte eröffnete: Der iPod. Mit dem iTunes Music Store beförderte Apple den Musikvertrieb endlich in das 21ste Jahrhundert und bevor Cupertino den Streaming-Trend verpasste, übernahm man mit Beats den Anbieter von Beats Music, woraus Apple Music wurde – nach Spotify mittlerweile der zweitgrößte Streamingdienst der Welt.



Musik spielte aber auch immer eine Rolle bei Apples Produktvorstellungen, jenen Keynotes, die viele schon mit den Messen in der Kirche verglichen. Auch da spielt Musik eine große Rolle, nur bei Apple etwa weniger Bach, Gluck und Pachelbel, dafür mehr Coldplay, Bob Dylan und U2.



Um Musik für Apple und seine Produkte drehen sich die Kalendergeschichten des Macwelt-Adventskalenders 2018. Wie in den vergangenen Jahren können Sie sich in Vorfreude auf das Fest aber nicht nur unterhalten fühlen, sondern auch attraktive Preise gewinnen. Sie kennen das aus den letzten Jahren: Wir stellen täglich eine Frage, geben drei Antwortmöglichkeiten, von denen mindestens eine richtig ist und unter den korrekten Antworten verlosen wir den jeweils ausgelobten Preis. Zubehör, Software, Geräte für das Smarthome, Hüllen, Taschen und Bücher: Lassen Sie sich überraschen! Das erste Türchen öffnet sich am Samstag, den 1. Dezember. Viel Spaß!