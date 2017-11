Google Maps: Gefälschte Straßennamen als digitales Wasserzeichen

Auch Apple-User verlassen sich häufig lieber auf Google statt Apple Maps. Doch bei Google gibt es aus einem bestimmten Grund öfter gar nicht existente Straßen und Städte.

Vergrößern Wo ist hier die Straße "Am Kirschgarten"? Möchte nicht nur Anton Tschechow wissen...

Google baut absichtlich Fehler in seine Maps-Anwendung ein, berichtet die Tech-Redaktion von Business Insider (BI). So finde man beim Kartendienst öfter Straßen oder sogar ganze Städte, die es in der Realität gar nicht gibt. Als Beispiel nennt BI-Autor Matthias Olschewski ”Am Kirschgarten“ im rheinland-pfälzischen Dorf Erpolzheim. Während es die Ortschaft tatsächlich gibt, trifft das für den Straßennamen nicht zu. Dort finde man vielmehr auf der Landkarte ein großes Feld ohne Häuser oder Anwohner. Auch der falsche Straßenname ist inzwischen wieder verschwunden.

Man nennt so etwas ”Trap Streets”, wovon es viele Tausend gebe. Damit überprüfe Google Maps, vergleichbar wie in einer Datenbank von lauter Personen mit teilweise ebenfalls bewusst falschen Eintragungen, ob jemand unerlaubt zu einem bestimmten Zeitpunkt Kartenmaterial kopiert und benutzt hat. Taucht ein solch gefälschter Straßenname nämlich auf einer Website auf, war die Nutzung der entsprechenden Daten ziemlich sicher nicht gestattet. So dienen erfundene Straßennamen oder auch solche von Städten gewissermaßen als digitales Wasserzeichen. Schließlich investiert ein Dienst wie Google Maps hohe Beträge in die Erstellung des Kartenmaterials mit eigenen Satelliten und Autos mit HD-Kameras für Google Street View.

Uns ist nicht bekannt, ob Apple auch auf diese Weise verfährt. Insgesamt hat Apple Maps oder Karten aufgrund vieler falscher Einträge , die aber leider sozusagen ”echte Fehler” sind, einen immer noch vergleichsweise schlechten Ruf, trotz vieler Verbesserungen in den letzten Jahren. Und immerhin bietet Apple eine eigene Support-Site , um falsche Einträge oder das Nichtauffinden des eigenen Standorts auf Macs und iOS-Geräten zu melden.