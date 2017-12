Google Trends 2017: iPhone 8 vor iPhone X

Etwas überraschend hat laut Goolge das iPhone 8 vor iPhone X das Rennen bei Suchanfragen gemacht. Doch dies hat einen einfachen Grund.

Vergrößern iPhone 8 gewinnt bei Google noch vor iPhone X © Apple

Google hat wie jedes Jahr eine Übersicht über die Suchbegriffe und Fragen veröffentlicht, die im Jahr 2017 am stärksten angestiegen sind. Dabei ist zu beachten, dass die unten genannten Suchbegriffe und Fragen nicht über das ganze Jahr 2017 hindurch gleichermaßen oft bei Google eingegeben wurden, sondern dass die Suchbegriffe immer zu einem bestimmten Zeitpunkt einen starken Anstieg aufwiesen und kurze Zeit später das Interesse daran wieder deutlich nachließ. Das ist zum Beispiel typisch für sportliche Großereignisse oder Wahlen. Manche Begriffe wie zum Beispiel „Bitcoin“ bleiben aber auch auf einem hohen Nachfrage-Niveau.



Wenn die Suchanfragen nach einer Person plötzlich in die Höhe schnellen, bedeutet das für die Betroffene oder den Betroffenen selten etwas Gutes – meist ist sie oder er gestorben. Es gibt aber auch Ausnahmen: Wie Donald Trump oder Alice Weidel, die nicht aufgrund ihres Dahinscheidens, sondern wegen ihrer politischen Aktivitäten oft bei Google gesucht werden. Tipp: Wenn Sie hier bei Google Trends den jeweiligen Suchbegriff anklicken, sehen Sie, wann er stark angestiegen ist.

Etwas überraschend für die Mac-Welt hat in Deutschland das iPhone 8 vor dem iPhone X das Rennen gemacht, das billigere iPhone landete auf dem Platz vier der beliebtesten Google-Suchbegriffe in Deutschland, iPhone X musste sich mit dem Platz acht zufrieden geben. Viele Beobachter und Analysten berichten jedoch von einem umgekehrten Bild: Beim Verkaufsstart des iPhone 8 bildeten sich fast gar keine Schlangen vor den Stores, beim Verkaufsstart von iPhone X gingen diese in den vielen Städten gar um den Block. Was ist nun passiert?

Wir vermuten, dass sehr viele der Suchanfragen noch vor der Keynote stattfanden. Die Gewissheit, dass das neueste Smartphone von Apple ein iPhone X heißen wird, kam erst kurz vor der Keynote Anfang September. So haben die Menschen auf Google im Frühling und im Sommer nach iPhone 8 gesucht, jedoch das neueste Smartphone gemeint, also das iPhone X. Der Ranking der Suchbegriffe ist so etwas verzerrt: Google hätte die Suchbegriffe zum iPhone 8 bis September 2017 und die Suchbegriffe zum iPhone X nach September 2017 zusammenzählen müssen, denn die Intention der Nutzer war die gleiche: Etwas mehr über das kommende bzw. verfügbare Top-Smartphone von Apple zu erfahren.



Suchbegriffe

1. WM Auslosung

2. Bundestagswahl

3. Wahlomat

4. iPhone 8

5. Dschungelcamp

6. Confed Cup

7. Chester Bennington

8. iPhone X

9. Trump

10. Handball WM







Schlagzeilen

1. Bundestagswahl

2. Bitcoin

3. G20

4. Katalonien

5. Nordkorea

6. Marcel Heße

7. Elbphilharmonie

8. Ehe für alle

9. Wahl NRW

10. Wahl Frankreich





Abschiede

1. Chester Bennington

2. Andrea Jürgens

3. Helmut Kohl

4. Christine Kaufmann

5. Timo Kraus

6. Chris Cornell

7. Hugh Hefner

8. Gunter Gabriel

9. Tom Petty

10. Kazim Akboga



Viele Menschen geben ihre Suche in Form einer Frage bei Google ein. Eine solche W-Frage, die stark nach oben schoss, war beispielsweise: „Wo hat Manuel Neuer geheiratet?“. Kurios mutet diese Frage an: „Wo ist der Hubraum?“. Ganz offensichtlich ist die Kenntnis vom Aufbau eines Verbrennungsmotors nicht mehr selbstverständlich.

1. Was ist G20 Gipfel?

2. Was besteht aus Spiegel und Fahne?

3. Was beginnt mit dem 1. Advent?

4. Was ist Pfingsten?

5. Was ist ein Schuppentier?

6. Was soll ich wählen?

7. Was bedeutet Twilight?

8. Was ist eine Opposition?

9. Was ist der Confed Cup?

10. Was steht auf dem Ei?



Wo-Fragen

1. Wo hat Manuel Neuer geheiratet?

2. Wo ist Irma jetzt?

3. Wo befindet sich der Hubraum?

4. Wo kann man Fidget Spinner kaufen?

5. Wo kann ich wählen gehen?

6. Wo liegt San Marino?

7. Wo ist Fronleichnam ein Feiertag?

8. Wo liegt Lotte?

9. Wo liegt Aserbaidschan?

10. Wo können Möwen in Krefeld kostenlos Karussell fahren?



Warum-Fragen

1. Warum gegen G20?

2. Warum feiern wir Pfingsten?

3. Warum will Katalonien unabhängig sein?

4. Warum ist Butter so teuer geworden?

5. Warum rülpset und furzet ihr nicht?

6. Warum AfD wählen?

7. Warum klopft Sheldon dreimal?

8. Warum wählen gehen?

9. Warum haben Männer Brustwarzen?

10. Warum fressen Hunde Gras?

Globale Schlagzeilen

1. Hurricane Irma

2. Bitcoin

3. Las Vegas Shooting

4. North Korea

5. Solar Eclipse

6. Hurricane Harvey

7. Manchester

8. Hurricane Jose

9. Hurricane Maria

10. April the Giraffe