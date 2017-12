Google zieht sich von Amazons Plattform zurück

Da Amazon keine Google-Produkte anbietet, zieht die Konzernmutter nun Youtube von Fire TV und Echo Show ab.

Vergrößern Kein Youtube mehr auf Echo Show

Googles Muttercompany Alphabet zieht Youtube von Amazons Plattformen zurück. Ab dem kommenden Montag werde man den Videodienst auf dem neuen Echo Show nicht mehr verwenden können, auf Fire-TV-Geräten wird die Sperre ab dem 1. Januar gelten. Grund dafür ist ein Streit mit dem Handelszweig des Konzerns, Geräte wie der Speaker Google Home oder die Nest-Kameras und -Alarmsysteme sind bei Amazon nicht mehr zu kaufen. Auch der Chrome Cast nicht und umgekehrt ist Prime Video nicht nativ auf den Cast-Geräten vorhanden.

In einer ersten Reaktion hatte Google die Youtube-App zurückgezogen, Amazon seine Nutzer auf die Website verwiesen. Gegenüber ZDnet bedauerte eine Alphabet-Sprecherin , dass man mit Amazon nicht zu einer Einigung gekommen sei. Prime Video ist übrigens auch noch nicht auf dem Apple TV angekommen, im Sommer und Herbst hatte es noch bei Apple geheißen, dieses werde im Verlauf des Jahres geschehen. Laut Spekulationen um eine versehentlich vorzeitig geschaltete Anzeige könnte das aber schon in dieser Woche passieren. So würde das Apple TV zum lachenden Dritten, das sowohl eine native Youtube- als auch eine Prime-Video-App zu bieten hat. Von Diensten wie Netflix und allen anderen gar nicht erst zu reden.