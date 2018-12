Gratis-Vollversion von Softmaker Office für Mac

SoftMaker Office ist ein leistungsfähiges Office-Paket, das Sie hier als Version für Windows, Linux oder macOS erhalten.

Vergrößern Softmaker Office © Softmaker

Die Kollegen der PC-Welt haben im heutigen Adventskalender ein Geschenk, das sich auch für Mac-Anwender sehr gut eignet – eine kostenlose Vollversion der Office-Alternative SoftMaker Office 4. Bitte beachten Sie, dass das Programm nur bis heute Mitternacht kostenlos zur Registrierung zur Verfügung steht. Den Link zum Adventskalender finden Sie hier.

https://www.pcwelt.de/specials/xmas/xmas-vollversions-kalender



SoftMaker Office ist eine gelungene Alternative zum Office-Paket von Microsoft. Die Büro-Suite besteht aus dem Textverarbeitungsprogramm TextMaker, der Tabellenkalkulation PlanMaker, dem Präsentations-Tool Presentations und weiteren nützlichen Office-Tools. Die Kompatibilität zu Microsoft Office ist im Regelfall hervorragend, so dass Sie MS-Office-Dokumente auch problemlos mit Softmaker Office öffnen können und umgekehrt.



Die Software läuft unter Windows 7, 8 und 10, Linux und macOS.



So geht's los: Die Software erhalten Sie nach einer kostenlosen Registrierung beim Hersteller unter https://softmaker.com/go/officenx4 . Klicken Sie hier auf "Bestellen", im nächsten Fenster auf "Zur Kasse gehen" (es fallen keine Kosten für Sie an!) und legen Sie dann ein Kundenkonto an bzw. loggen sich in ein bestehendes Konto ein. Nach der Bestätigung Ihrer Bestellung erhalten Sie E-Mails, die einen Download-Link für die Windows-, Linux- und macOS-Version enthalten sowie die benötigten Produktschlüssel.

Geben Sie den Produktschlüssel beim ersten Programmstart im entsprechenden Feld ein und bestätigen Sie die Eingabe mit "OK". Softmaker Office ist modular aufgebaut, zu allen enthaltenen Programmen gelangen Sie über die "Start"- Taste.



Bitte beachten Sie: Die Software sollte noch am gleichen Tag wie das Türchen gespeichert und registriert werden. Ein Anspruch zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht vorgesehen.



