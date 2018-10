Halide Camera: Porträt-Fotografie am iPhone XR mit allen Objekten

Die Beschränkung von Fotos mit Tiefenunschärfe auf Personen lässt sich mit einer App auf dem iPhone XR umgehen.

Vergrößern Diese Fotos wurden auf einem iPhone XR mit der Halide-App erzeugt. © halide.cam

Durch Tiefeninformationen lassen sich auf den aktuellen iPhone-Modellen iPhone X, XS, XS Max und XR interessante Fotoeffekte erzielen. Normalerweise sind dafür zwei Linsen erforderlich, beim iPhone XR gelingen die Effekte aber auch mit einer einzelnen Kameralinse. Durch die Verwendung der für 6,99 Euro angebotenen Kamera-App Halide - RAW Manual Camera lassen sich sogar die Beschränkungen der von Apple integrierten Kamera-Software umgehen.

Durch eine KI können aktuelle iPhones ansprechende Porträtfotos erstellen. Dazu werden Vorder- und Hintergrund voreinander getrennt. Der Hintergrund erscheint wie beim Foto einer Spiegelreflexkamera unscharf. Die Funktion ist allerdings mit dem iPhone XR nur beim Menschen möglich. Wer andere Objekte mit Unschärfe-Effekt fotografieren will, scheitert an der automatischen Erkennung. Mit Halide Camera lässt sich diese Einschränkung auf dem iPhone XR umgehen. Damit gelingt die Tiefenunschärfe auch bei Haustieren, interessanten Gegenständen oder auf Produktfotos für Ebay und Co. Die Ergebnisse sind zwar nicht perfekt, können sich aber durchaus sehen lassen. Auf seiner Webseite zeigt der Hersteller entsprechende Fotos mit einer alten Sofortbildkamera, einer Katze und einer Kaffeemaschine.

