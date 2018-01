Hinter den Kulissen: Was noch niemand über das iPad-Projekt wusste

Wer mit Steve Jobs zu jener Zeit an einem geheimen Projekt gearbeitet hat, musste Stillschweigen bewahren. Dass es dabei manchmal zu Situationen kam, die auch aus einem Hollywood-Film hätten stammen können, wissen wir bereits von einem Insider, der ein paar Details über das erste iPhone-Projekt verriet .

Nun meldet sich auch Bethany Bongiorno zu Wort. Anscheinend packte die ehemalige SW Engineering Director bei Apple am 27. Januar die Nostalgie: Denn vor genau acht Jahren präsentierte Steve Jobs der Welt das erste iPad.

i joined the iphone team in the fall of 2008, as an iphone software EPM, but was soon asked to lead the software project management efforts for a new device. which i later learned was a tablet...