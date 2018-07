Homepod: Exklusiver Support-Event von Apple

Zum ersten Mal veranstaltet Apple eine Art Live-Event im eigenen Support-Forum. Thema – Homepod.

Vergrößern Chat-Event zum Homepod

Wer bei der Bedienung eines neuen Geräts an die Grenzen stößt, greift meistens zu Google. Listet die Suchmaschine keine passenden Lösungen, oder stellt sich eine vermeintlich passende Lösung als leeres Versprechen heraus, gibt es dennoch Anlaufstellen, die Hilfe versprechen. Eine davon sind die Apple Communities im Support-Bereich der Apple-Webseite. Dort helfen sich Nutzer gegenseitig.

Nun will wohl Apple den eigenen Communities-Bereich etwas aufwerten. Am Mittwoch veranstaltet der Anbieter ein Chat-Event zwischen den Nutzern und Mitarbeitern in der Homepod-Community . Von acht Uhr Abends bis Mitternacht unserer Zeit können Homepod-Nutzer in der entsprechenden Community anmelden und direkt Fragen zu Homepod, Bedienung, Airplay (2), Personalisierung etc. fragen. Die Chancen stehen gut, dass man sofort eine Antwort vom Experten auf seine Frage bekommt.