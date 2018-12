Homepod für 222 Euro: Aktion von Compustore

Die Kette Compustore bietet den Apple Homepod für 222 Euro an, allerdings nur im Rahmen eines zinslosen Kredits.

Vergrößern Als Weihnachtsaktion gibt es den Homepod für 222 Euro.

Ab sofort bietet die Kette Compustore den Homepod für 222 Euro an , im Apple Store kostet der Apple Lautsprecher noch immer 349 Euro. Allerdings gilt der Preis nicht für eine Onlinebestellung, sondern nur in den Filialen des Apple Premium Resellers und nur beim Kauf im Rahmen einer Finanzierung. Die Finanzierung läuft über zehn Monate mit einer monatlichen Rate von 22,20 Euro, Partner ist die Bank Santander. Das Angebot gilt nur bis zum 15.12 oder solange Vorrat reicht. Die Abgabe erfolgt nur in handelsüblichen Mengen und nur in teilnehmenden Märkten.



Hinweis: Zu den Filialen der Compustore-Gruppe gehören neben Filialen der Gruppe Jessen Lenz auch Bense Systemhaus, Theile Computer-Systeme, scNet und FMS Computer. Eine Übersicht der Standorte ist hier verfügbar .