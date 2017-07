Hydrogen One: Erstes Smartphone von Kamera-Hersteller RED

Der Kinokamera-Hersteller RED hat mit dem Hydrogen One sein erstes Smartphone vorgestellt.

Eigentlich beschäftigt sich das Ende 2005 gegründete US-Unternehmen RED mit der Entwicklung und Produktion von digitalen Kinokameras und dem passenden Zubehör. Mit dem Hydrogen One will die Firma nun auch unter die Smartphone-Hersteller gehen.

Den stolzen Preis von 1.200 US-Dollar will RED mit einem „holografischen Display“ rechtfertigen. Der Smartphone-Bildschirm im 5,7-Zoll-Format soll 3D-Brillen überflüssig machen. Das Display zeigt laut der vollmundigen Pressemitteilung stereoskopische 3D-Inhalte, Augmented- und Virtual-Reality-Inhalte sowie die hauseigenen holografischen H4V-Inhalte (Hydrogen 4-View) ganz ohne 3D-Brille an. Für Kinosound soll ein H3O-Algorithmus sorgen, der Stereo-Sound multi-dimensional ausgibt. Mit Kopfhörern soll laut dem Hersteller so 5.1-Sound simuliert werden.

Das RED Hydrogen One ist den Angaben zufolge außerdem modular aufgebaut. RED will nach dem Release des Android-Smartphones weitere Module produzieren, die sich per Highspeed-Datenbus mit dem Gerät verbinden. Zu den geplanten Modulen zählen weitere Kamera-Aufsätze für hochauflösende Fotos und Videos sowie zur Erstellung von Inhalten im holografischen Hydrogen-Format des Herstellers.

Das Smartphone wird sich weiterhin ins RED-Kamera-Programm einfügen. Es kann als Benutzeroberfläche und Monitor für die Modelle Scarlet, EPIC und Weapon genutzt werden. Der RED Channel für .h4v- und 3D-Inhalte ist ebenfalls an Bord. Über weitere Details zu den Abmessungen, der Display-Auflösung oder der Hardware-Ausstattung des Smartphones schweigt sich RED allerdings noch aus.

Vorbestellen können Fans das Hydrogen One dennoch ab sofort . Die Ausführung mit Aluminium-Gehäuse schlägt mit 1.195 US-Dollar zu Buche, das Modell mit Titangehäuse kostet 1.595 US-Dollar. Ausliefern will RED die Vorbesteller-Geräte im ersten Quartal 2018.