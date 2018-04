Idle Factory Tycoon: Kostenlose iOS-Wirtschaftssimulation

Das Games-Start-up Fluffy Fairy Games gibt den Launch von "Idle Factory Tycoon" bekannt, einem Tycoon-Spiel für iOS, in dem Fabriken zu verwalten sind.

Vergrößern Idle Factory Tycoon

"Idle Factory Tycoon" dreht sich um die Simulation einer Serie von Fabriken, in denen der Spieler Versorgungs- und Produktionsketten aufbauen und clevere Investitionen tätigen muss. Das Spiel wurde mit Blick auf die Fans von "Idle Miner Tycoon", das erste Spiel von Fluffy Fairy Games, entwickelt, bietet aber dem Entwickler zufolge mehr Tiefe als der Vorgänger und erfordert komplexere Entscheidungen. Idle Factory Tycoon bietet den Spielern die gleiche zugängliche Spielerfahrung wie Idle Miner Tycoon, gleichzeitig soll aufgrund der frischen Thematik und einer interessanten neuen Spielmechanik für Abwechslung und dauerhaften Spielspaß gesorgt sein.

Der Titel steht zum kostenlosen Download in den Sprachversionen Deutsch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Koreanisch, Spanisch und Türkisch bereit. Eine Android-Version des Spiels befindet sich schon seit einiger Zeit in der Softlaunch-Phase und wurde laut Anbieter bislang von über 50000 Spielern mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen bewertet; diese Fassung geht derzeit ebenfalls in den vollen Release.

Die iOS-Version gibt es im App Store ab iOS 8.0 (Download knapp 170 MB).