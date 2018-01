iHealth Clear – Vernetzbares Blutdruckmessgerät für zwei Anwender

Das Oberarm-Blutdruckmessgerät iHealth Clear verfügt über eine WLAN-Anbindung und zeigt auf Knopfdruck die Raum- und die Außentemperatur an.

Vergrößern iHealth Clear © iHealth

iHealth Clear ist das neueste Modell im Portfolio der vernetzbaren Blutdruckmessgeräte von iHealth und für die Verwendung von zwei Personen konzipiert. Das Blutdruckmessgerät mit Oberarmmanschette misst und speichert auf Knopfdruck nicht nur den Blutdruck und die Pulsfrequenz, es erkennt laut Hersteller auch Arhythmien (unregelmäßige Herzschläge – Herzrhythmusstörungen). Über zwei separate Speicherknöpfe für Anwender 1 und Anwender 2 soll sich der Messvorgang bedienerfreundlich starten lassen und sicherstellen, dass die Ergebnisse automatisch für den korrekten User gespeichert werden. Wird das iHealth Clear gerade nicht zum Blutdruckmessen benötigt, verwandelt es sich durch das Entfernen der Manschette in eine Wetterstation, die auf Knopfdruck die Raum- und die Außentemperatur anzeigt.

➤ iHealth Clear auf Amazon.de ab 88 Euro



Um Veränderungen ihres Blutdrucks ganz einfach im Blick zu behalten, sind die gemessenen Werte laut Anbieter sofort klar und deutlich als Ziffern auf dem integrierten HD-Display ablesbar. Abhängig vom gemessenen Wert ändert das Display die Farbe und erleichtert so die Einordnung der Messergebnisse. Entsprechend der Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leuchtet es in den Farben Grün, Gelb oder Rot auf und gibt damit einen Hinweis, wie die Messergebnisse einzuordnen sind. Ist die WLAN-Verbindung einmal eingerichtet, synchronisiert iHealth Clear die gespeicherten Daten automatisch mit der eigenen iHealth Cloud. Hier können die Messdaten in unbegrenzter Menge gespeichert werden. Mit der kostenlosen iHealth MyVitals App können Anwender zudem ihre gemessenen Gesundheitsdaten analysieren und gegebenenfalls mit ihrem Arzt oder ihrer Familie teilen. Mit seinem internen Speicherplatz für bis zu 1000 Messungen pro Person ist iHealth Clear auch für Anwender geeignet, die nicht ständig ein Smartphone oder Tablet zur Hand haben.

iHealth Clear mit den Maße 119 x 118 x 51 Millimeter (B/H/T) und einem Gewicht von 350 Gramm ist als medizinisches Gerät CE zertifiziert und ab sofort zum Preis von 100 Euro im Fachhandel erhältlich, zum Beispiel bei Alternate .