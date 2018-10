iMac Pro: Apples Software verhindert Dritt-Reparaturen

Der T2-Sicherheitschip in den neuen Mac-Modellen soll die Sicherheit der Geräte noch weiter erhöhen. Doch jetzt wurde bekannt: Die Chips dienen auch dazu, die Geräte im Falle einer Fremdreparatur zu sperren. Ist künftig eine Reparatur nur noch bei Apple selbst möglich?

Vergrößern Apple-Mitarbeiter bei der Reparatur © Apple

Ein kaputter Mac ist ärgerlich. Vor allem, da eine Reparatur durch einen offiziellen Apple-Partner sehr teuer werden kann. Viele Nutzer greifen deshalb im Schadensfall auf Drittanbieter zurück oder reparieren das Gerät sogar einfach selbst. Das soll jetzt in Zukunft nicht mehr ohne weiteres möglich sein, wie unter anderem "Macrumors" berichtet. Das gilt für alle Mac-Geräte mit dem neuen T2-Sicherheitschip. Dazu zählen vor allem die Macbooks sowie die iMac Pros der neuesten Generation. Laut der Website hat der Chip sogenannte Software-Riegel installiert, also eine Funktion zum Sperren des Gerätes unter bestimmten Bedingungen.

Und zu diesen Bedingungen gehört unter anderem der Austausch bestimmter Komponenten. Beim Macbook Pro sind das unter anderem das Display, Hauptplatine, Tastaturabdeckung und Touch Bar. Beim iMac Pro die Hauptplatine und der Flash-Speicher. Die Geräte erkennen den Austausch der Komponenten und sperren den Mac, solange nicht eine bestimmte Reparatursoftware gestartet wird. Diese Software hört auf den Namen „AST 2 System Configuration Suite“ und steht nur Apples offiziellen Service-Partnern zur Verfügung. Sie beinhaltet verschiedene Tools zur Diagnose und Reparatur von Fehlern bei Macs, ist allerdings ebenfalls zum Abschluss einer Reparatur notwendig. Ohne diese Software sieht der Mac die Reparatur als nicht abgeschlossen an und sperrt sich selber. Damit ist er für den Nutzer unbrauchbar.

Bindung von Kunden mit allen Mitteln

Diese Praxis sehen wir als weiteren Schritt, die Konsumenten an das Unternehmen zu binden und Drittanbieter aus dem Apple-Kosmos auszuschließen. Viele Medien und Besitzer von Apple-Geräten haben sich schon zu Wort gemeldet und kritisieren dieses Vorgehen von Apple. Auch wir finden, dass es jedem frei stehen sollte, kaputte Geräte selber zu reparieren, sofern man dazu in der Lage ist. Auch sorgt diese Praxis für eine Monopolstellung des Konzern bei der Reparatur seiner Geräte, wodurch er die Preisgestaltung quasi frei bestimmen kann. Auch das ist bedenklich, da so die Prinzipien des Marktes außer Kraft gesetzt werden. Gerade in den USA, dem Mutterland des Kapitalismus, sollte das zu denken geben.