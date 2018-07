iMessage für Business löst Support-Probleme

Mit einer Businesslösung will Apple den Kundendienst verbessern. iMessages wird so immer mehr zur Plattform.

Vergrößern © Apple

Apples Business Chat, in den USA in Beta-Fassung mit iOS 11.3 veröffentlicht, bekommt immer mehr Unterstützung. Zuletzt haben sich laut Apple Must Unternehmen wie Cisco, eGain, Kipsu, Lithium und Quiq dem System angeschlossen, Aramark, DISH Network, Four Seasons, Harry & David und American Express wollen sich in Kürze dazu gesellen. Business Chat ist gewissermaßen Apples Antwort auf Chatbots, über die App Nachrichten (und Siri) sollen Kunden mit den Firmen in Kontakt treten und Verträge abschließen können, ebenso wird über diesen Kanal Support geleistet.

Ursprüngliche Meldung vom 12. Juni 2017:

Bis zum letzten Tag der WWDC hat Apple sich Zeit gelassen, seine neue Business-Chat-Lösung für iOS 11 zu zeigen, die das Unternehmen zusammen mit Salesforce und Nuance entwickelt hat. Business Chat will Endverbraucher effektiv mit Costumer Service Plattformen (CSP) verbinden. In Maps oder Safari finden an Stores oder bestimmten Produkten interessierte Nutzer ein neues Icon, mit dem sie eine Konversation mit dem Support des Ladens aufnehmen können. Auch via QR-Code sollen sich in iMessages derartige Chats aufrufen lassen, idealerweise kennt die Gegenstelle schon beim Verbindungsaufbau, wer sich da sie wendet und um welches Produkt es konkret geht. Funktional ist der Business Chat mit iMessage identisch, darüber lassen sich Bilder und alle möglichen Dateien austauschen, auch die gleichen Schnittstellen zu anderen Programmen, die mit iOS 10 eingeführt wurden, bestehen darin.

Für Business Chat steht Entwicklern eine Developer Preview zur Verfügung, Apple hat ein Video von der Vorstellung der Lösung auf der WWDC online gestellt.