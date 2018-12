Insta360 One X: Bundle im Apple Store

Die 360-Grad-Kamera gibt es samt Zubehör (Tripod, Selfiestick, Tasche) bei Apple zum Preis von 499 Euro zu kaufen.

Vergrößern Action Cam © Insta360

Im Spätsommer konnten wir sie bereits testen : Die neue Version der 360-Grad-Kamera von Insta360, das Modell One X. Das Rundumbild in 4K hat uns dabei ebenso beeindruckt wie die iPhone-App, mit der wir aus dem Rohmaterial relativ unkompliziert spannende Filme in voller Immersion bauen konnten. Der Preis von 460 Euro (Amazon) ist jedoch eine bedeutende Hürde.

Wenn man allerdings noch ein wenig drauflegt, bekommt man im Apple Store die Insta360 One X mit wichtigem Zubehör für 499 Euro : Tripod, der "unsichtbare" Selfie-Stick und die Transporttasche kosten sonst zusammen mit der Kamera bedeutend mehr. Gegenüber dem herkömmlichen Lieferumfang ist dem Bundle auch noch eine 32-GB-SD-Card und ein zweiter Akku beigelegt.



Zeitgleich bringt der chinesische Hersteller auch eine neue Firmware. Damit ist es unter anderem möglich, seine Aufnahmen direkt zu Google Maps Street View hochzuladen. Wichtiger ist aber die HDR-Funktion, mit der Insta360 bessere Bilder verspricht. Sobald uns die neue Firmware vorliegt und das Wetter in München bessere Filme ermöglicht, werden wir die One X nachtesten.