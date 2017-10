iOS 11.1 Beta 2 mit 3D-Touch-Multitasking

Im kommenden Apple-Betriebssystem lässt sich das Multitasking-Menü wieder über eine 3D-Touch-Geste aktivieren.

Vergrößern Das neue iOS 11.1 soll zusammen mit dem iPhone X im November erscheinen. © Apple

Apples neues Betriebssystem iOS 11 ist zusammen mit vielen Neuerungen erst vor wenigen Wochen erschienen. Im Hintergrund arbeitet der iPhone-Hersteller aber schon an der nächsten Version iOS 11.1. Diese soll gleichzeitig mit dem iPhone X im November erscheinen. Im Rahmen einer offenen Beta können interessierte Nutzer und Entwickler aber schon jetzt einen Blick auf iOS 11.1 werfen. In der gestern erschienenen Public Beta 2 findet sich eine neue Möglichkeit, um zwischen mehreren Apps auf dem iPhone zu wechseln: Ein beherzter Druck auf die linke Seite des Displays führt per 3D-Touch zur Multitasking-Übersicht. Über die gleiche Geste lässt sich zwischen den beiden zuletzt geöffneten Apps hin und her wechseln.

Die 3D-Touch-Multitasking-Geste zum Öffnen des Multitasking-Menüs kennen einige Nutzer vielleicht schon, in der ersten Version von iOS 11 war sie jedoch nicht zu finden. Hier lässt sich die Multitasking-Übersicht wie gewohnt über einen Doppelklick auf den Homebutton aktivieren. Da dieser beim iPhone X jedoch fehlt, wurde eine neue Geste zum Wechseln zwischen Apps nötig. Diese findet sich nun in der zweiten Beta zu iOS 11.1. Ebenfalls optimiert hat Apple die Darstellung der App-Icons im Einhandmodus. Auch die Notruf-Funktion hat der Hersteller angepasst. Darüber hinaus führt Apple eine Vielzahl an neuen Emojis ein. Diese sollen künftig in allen iOS-Versionen, in macOS und watchOS zur Verfügung stehen.

