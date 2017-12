iOS 11.2.5 holt Airplay 2 zurück, Fehlerberichtigungen

Gestern Abend wurde die zweite Beta von iOS 11.2.5 veröffentlicht, Apple behebt damit mehrere Fehler.

Vergrößern Airplay 2 ist zurück

Etwas ungewöhnlich sieht bei dem aktuellen Beta gleich die Folge-Nummer – statt iOS 11.2.2 als die nächste Version zu nominieren springt der Hersteller gleich zu der Version 11.2.5, also drei Schritte weiter. Ob sich der Hersteller die Versionen .2, .3 oder .4 für die Notfall-Updates bereit hält, bleibt rein spekulativ, es kann auch sein, dass die End-Version für alle Nutzer doch noch auf die Folge-Nummer 11.2.2 zurückspringt.

Zu den bekannten Fehlern, die Apple mit der neuen Version angehen will, gehören einige Unregelmäßigkeiten beim ARKit: Unter Umständen verschwanden die Objekte der erweiterten Realität und wurden nicht auf dem Bildschirm angezeigt. Auch konnten einige iOS-Geräte keine Web-Objekte aufrufen, wenn die Verbindung über das ungesicherte HTTP-Protokoll stattfand.

9to5mac konnte in der aktuellen Beta wieder die Spuren von Airplay 2 finden – das aktualisierte Abspiel-Protokoll von Apple sollte noch in diesem Herbst erscheinen. Da sich aber die Markteinführung von Homepod auf 2018 verschob, hat der Entwickler auf die Software-Lösung in iOS 11.2 gestrichen. Nun erscheinen wieder einige Funktionen in der aktuellen Beta.