iOS 11.4 bringt Airplay 2, iMessage in iCloud zurück

Vor einer Woche hat Apple die aktuellste Version von iOS 11.3 veröffentlicht. Die Entwickler konnten gestern bereits die erste Beta von iOS 11.4 herunterladen.

Vergrößern Airplay 2

Bereits nach wenigen Tagen stellt Apple wieder eine Beta zur Verfügung, diesmal mit der Folgenummer 11.4. Dies ist insofern neu, als dass diese Nummerierung nicht dem Muster der letzten Jahre folgt: Bis jetzt hat Apple die dritte Unterversion von iOS einfach verfeinert, meistens war eine iOS X.3.3 die letzte vor dem nächsten größeren Update. Doch der Schritt auf iOS 11.4 ist berechtigt: Die neue Beta hat wichtige Funktionen, die in iOS 11.3 bislang fehlen: Airplay 2 für mehrere Abspielgeräte, der Support für mehrere Homepods und schließlich iMessages in der iCloud.

Airplay 2 wurde bereits in mehreren Betas von iOS 11.3 sichtbar, letztendlich hat Apple jedoch die Funktion kurz vor der Veröffentlichung für alle gestrichen. Offenbar brauchte Airplay 2 noch ein bisschen mehr Finetuning. Die Möglichkeit, mehrere Homepods zu einem Soundsystem zu machen, war auch bereits angekündigt, die Spuren konnten sich in iOS 11.3 aus verständlichen Gründen nicht finden: Apple hat den Homepod erst Ende Januar auf dem US-Amerikanischen, britischen und australischen Markt herausgebracht. Auch iMessages in der iCloud waren bereits in den ersten Betas von iOS 11 vorhanden. Vor dem Release hat der Entwickler die Funktion wieder gestrichen. Im Winter waren iMessages in der iCloud wieder zurück, allerdings hat die Option nicht die ersten Betas von iOS 11.3 überlebt, in den späteren Iterationen verschwanden die synchronisierten Nachrichten wieder.