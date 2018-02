iOS-Quellcode: "Größter Leak der Geschichte"

Ein wichtiger Bestandteil von iOS wurde von Unbekannten geleakt. Das könnte zu neuen Jailbreaks führen – oder schlimmer.

Vergrößern iOS: "Größter Leak der Geschichte" © Fotolia: monsitj

Eine wichtige Komponente des mobilen iOS-Betriebssystems von Apple wurde von Unbekannten ins Netz gestellt. Der unabhängige Apple-Experte Jonathan Levin bezeichnete den Leak gegenüber der US-News-Seite "Motherboard " bereits als „größten Leak der Geschichte“. Und tatsächlich, der Quellcode von iBoot, einer der wichtigsten iOS-Kernkomponenten, wurde vor kurzem auf Github veröffentlicht. Experten sollen auch schon die Echtheit des Source-Codes bestätigt haben.

iBoot bootet das iOS-System, könnte somit auch als ein iPhone-Bios bezeichnet werden. Es ist der allererste Prozess, der startet, wenn das iPhone oder das iPad hochgefahren wird. Er verifiziert und lädt den System-Kernel. So soll ein abgesicherter und vertrauenswürdiger Bootvorgang stattfinden können.

Zwar basiert der geleakte Code auf iOS 9. Er könnte jedoch Hacker und Sicherheitsforscher Lücken im System finden lassen und so zum Beispiel relevant für zukünftige Jailbreaks unter iOS 11 werden. Zudem könnte iOS damit angeblich auch auf Nicht-Apple-Plattformen zum Laufen gebracht werden. Ein geradezu unvorstellbares Szenario für das Unternehmen aus Cupertino.

Apple selbst hat sich zum Leak noch nicht geäußert. Auch wer hinter der Bereitstellung des Codes steckt, ist noch nicht bekannt. Der Quellcode wurde in der Zwischenzeit wieder von der Plattform Github gelöscht. Ein riesiger Schaden ist aber dennoch wohl schon längst angerichtet. Apple hat sich an die Plattform mit der Bitte einer Löschung gewendet, was mittelbar die Echtheit des Codes bestätigt.

Ob allerdings die Hacker den veröffentlichten Code nutzen können, bleibt offen: Apple baut seit dem iPhone 5S einen speziellen Co-Prozessor (Secure Enclave) in die Hauptplatinen eigener Geräte ein, der unter anderem Sicherheit bei den Boot-Vorgängen gewährleistet.



