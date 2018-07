iPad 2018 mit 128 GB für 377 Euro im Angebot

Über Ebay verkauft Gravis das akutelle iPad von 2018 mit 128 GB Speicher für 377 Euro.

Vergrößern iPad 2018

Besonders günstig bietet aktuell der Händler Gravis das aktuelle iPad von 2018 an. Über den Ebay-Shop von Gravis ist das Modell mit 128 GB mit Wi-Fi für 377 Euro zu haben (statt regulär 439 Euro). Es handelt sich allerdings um das Modell ohne LTE und nur das Modell in Space Grau ist verfügbar. Der Versand ist kostenlos, auf Wunsch kann man das iPad aber auch bestellen und in einer der Gravis-Filalen abholen. Dazu wählen Sie die Option "Click & Collect".

Unseren ausführlichen Test der neuen iPad-Version lesen Sie hier .