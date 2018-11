iPhone 6S bei O2 für 289 Euro, iPhone 7 für 397 Euro

Für 289 erhält man beim Anbieter O2 die Version mit 32 GB Speicher in Spacegrau, ab Donnerstag angeblich auch das iPhone 7 für 397 Euro.

Vergrößern Das iPhone 6s ist aktuell günstig zu haben.

Das zeitgleich mit dem iPhone SE erschienene iPhone 6S wird von Apple nicht mehr verkauft, trotzdem ist es noch immer ein brauchbares Smartphone mit gutem Funktionsumfang und gutem Bildschirm. iOS 12 wird gut unterstützt, es bietet 2 GB RAM und eine A9-CPU. Aktuell ist das Ende 2015 vorgestellte iPhone bei O2 besonders günstig zu haben, man erhält die 32-GB-Version in spacegrau für nur 289 Euro. Die Geräte sind auch über die Filialen verfügbar, auf Wunsch ist auch eine Ratenzahlung möglich. (Für die Anzeige des Verkaufspreises klicken Sie bitte auf den Eintrag „Ohne Vertrag“)

iPhone 7

Laut mehreren Gerüchten soll O2 ab 22.11. in seinen Filialen auch das iPhone 7 mit 32 GB vergünstigt anbieten: Ab diesen Donnerstag für 397 Euro, sowohl in Spacegrau als auch Rosé.

Kurz vor dem so genannten Black Friday gibt es bereits zahlreiche Angebote, so bietet etwa Otto.de gerade das iPhone X für 850 an.