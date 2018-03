iPhone 6S Geschwindigkeit vor und nach dem Batterie-Tausch

Ein neuer Akku kann die von Apple vorgenommene Drosselung aufheben. Das iPhone ist dann wieder deutlich schneller.

Vergrößern Ein neuer Akku kann einem älteren iPhone wieder auf die Sprünge helfen. © Apple

Apple räumte im Dezember ein, dass ältere iPhone-Modelle langsamer getaktet werden , wenn ihr Akku nicht mehr die volle Leistung bringt. Mit einem vergünstigten Akkutausch beim Hersteller sollen Besitzer von iPhone 6, 6S, 7 und den zugehörigen Plus-Modellen sowie dem iPhone SE wieder die volle Leistung erhalten. Dieses Versprechen hat der YouTube-Nutzer Bennett Sorbo untersucht. In einem Video vergleicht er die Leistung seines iPhone 6S vor und nach dem Akkutausch, der durch den großen Andrang bei Apple über einen Monat in Anspruch genommen haben soll.

In seinem zweigeteilten Video öffnet er Apps wie Safari, Google Maps, Yelp oder Spotify auf seinem iPhone. Links ist das iPhone 6s mit dem alten Akku zu sehen, rechts das gleiche Smartphone mit dem neuen Akku. Schon beim Laden von Webseiten wird deutlich, dass das iPhone nach dem Akkutausch deutlich performanter arbeitet. Speziell beim Laden von Grafiken oder aufwendigen Tasks ist die Drosselung mit dem alten Akku gut zu sehen. Auch bei einem Durchlauf des Benchmarks Geekbench sind die Unterschiede deutlich zu erkennen: Mit dem alten Akku bringt es sein iPhone 6S mit zwei Kernen auf 2485 Punkte, ein Kern leistet immerhin noch 1437 Punkte. Nach dem Akkutausch klettern die Werte auf 4412 Punkte mit zwei Kernen und 2520 Punkten mit einem Kern. In seiner neuen Systemsoftware iOS 11.3 will Apple eine Funktion anbieten, um die Drosselung manuell zu deaktivieren. Dies könnte jedoch bei machen Anwendern zu unerwarteten Abstürzen führen. Auch die Abnutzung des Akkus soll künftig direkt im Betriebssystem einsehbar sein. Besitzer eines iPhone 6S können unter bestimmten Voraussetzungen einen kostenlosen Akkutausch bei Apple vornehmen lassen. Dazu müssen sie ihre Seriennummer in ein Formular auf der offiziellen Apple-Webseite eintragen, um sofort zu erfahren, ob das eigene iPhone für einen Gratis-Austausch zugelassen ist.

Apple tauscht iPhone-Akkus – Fragen & Antworten