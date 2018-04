iPhone 8 als Product Red angeblich diese Woche

Die iPhones aus der Product-Red-Reihe haben meist eine kurze Lebensdauer: Die Modelle werden nur ein halbes Jahr verkauft.

Vergrößern iphone 7 Red

Macrumors will am Wochenende erfahren haben, dass Apple diese Woche wieder ein Product-Red-iPhone vorstellen wird. Dies geht hervor aus einer Dienst-Mail des Mobilfunk-Providers Verizon, die dem Online-Magazin zugespielt wurde. Darin kündigt der Anbieter an, dass ein neues iPhone-Modell in der Farbe Rot am Montag dem internen Inventar-System hinzugefügt wird. Apple wird wohl das neue Produkt gleichzeitig oder kurz danach per Pressemitteilung bekannt geben. Die Mail erwähnt jedoch kein iPhone X, daher ist es nicht klar, ob Apple das neueste Smartphone rot färben wird. Laut der E-Mail wird es eine Vorbestellungsphase für die neue Variante geben, daher ist der Verkaufsstart des iPhone 8 Product Red noch unbekannt. Der für gewöhnlich gut informierte Mark Gurman von "Bloomberg" hat in einem späteren Tweet die Meldungen von Macrumors bestätigt.

Apple hat die iPhones in seine karitative Product-Red-Reihe erst vor einem Jahr aufgenommen: Am 21. März wurde zusammen mit dem neuen iPad Pro 9,7 Zoll und dem etwas aufgewerteten iPhone SE (mehr Speicher) auch das iPhone 7 in Rot angekündigt . Dieses war jedoch nur ein paar Monate im Handel: Mit der Ankündigung von iPhone 8 und iPhone X hat der Hersteller die Variante eingestellt. Die "normalen" iPhones 7 (Plus) im Diamantenschwarz etc. kann man nach wie vor als Vorgänger-Modell kaufen. So bekam die rote Variante gewissermaßen einen Exklusivitäts-Status: Nicht jeder ist willig, bis März bzw. April für eine neue Farbe zu warten, dazu gibt es nur eine kurze Spanne, in der man Product-Red-iPhones kaufen kann.