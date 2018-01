iPhone 8: LED-Blitz versagt bei Kälte

Aktuell häufen sich Nutzerberichte über einen Bug bei iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X. Der integrierte LED-Blitz verweigere bei Kälte seinen Dienst.

Die neuen iPhone-Modelle haben Probleme mit niedrigen Temperaturen. © Apple

In den Apple-Foren häufen sich bereits seit November 2017 Nutzer-Meldungen über ein Problem bei den neuen iPhone-Modellen iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X. Mit den winterlichen Temperaturen bekamen immer mehr iPhone-Besitzer Schwierigkeiten mit dem integrierten LED-Blitz der Smartphones. Dieser löste nicht mehr aus, wenn das iPhone für längere Zeit bei Temperaturen zwischen null und zehn Grad, beispielsweise in der Jackentasche, herumgetragen wurde. Das Smartphone nahm dabei zwar wie gewünscht ein Foto auf, in vielen Fällen blieb es bei schlechten Lichtverhältnissen jedoch dunkel, da der Blitz nicht funktionierte. Kurios: Bei vielen Nutzer funktioniert jedoch noch die Taschenlampe, die beim iPhone ebenfalls über den LED-Blitz realisiert wird.

Mit der Taschenlampen-Funktion lässt sich das Blitz-Problem bei den drei aktuellen iPhone-Modellen auch umgehen. Wer bei Kälte ein Problem mit dem Blitz hat, sollte die Taschenlampe für einige Minuten einschalten, dann funktioniert auch der LED-Blitz beim Aufnehmen von Fotos wieder. Anscheinend wird das Modul hierbei vorgewärmt, was den Fehler zeitweise behebt. Die offizielle Betriebstemperatur des iPhone liegt laut Apple zwischen 0 und 35 Grad Celsius. Ob und wann das Unternehmen den Bug per Patch beheben wird, ist bislang noch unklar.

