iPhone 8 RED bei Mediamarkt und Saturn für 579 Euro

Im Rahmen der Single Days gibt es Rabatte auf Elektronik, besonders interessant ist ein iPhone 8 RED für 579 Euro.

Der 11.11. ist in China als Singles Day bekannt und beliebter Einkaufs-Tag. Auch Mediamarkt und Saturn bietet vom 10.11.2018 ab 20:00 Uhr bis 12.11 9:00 Uhr zahlreiche Aktions-Angebote. Interessant für Apple-Fans ist dabei vor allem ein iPhone 8 RED mit 64 GB . Das nicht mehr über den Apple Store verfügbare Sonder-iPhone kostet hier ab sofort 579 Euro.

Das iPhone 8 mag zwar aus dem Vorjahr stammen, von gestern ist es gewiss nicht. Der Prozessor ist mit dem A11 Bionic der gleiche, den Apple vergangenes Jahr auch in das iPhone X eingebaut hat, die Leistung somit vergleichbar. Unterschiede bestehen aber im grundsätzlichen Design, das iPhone 8 ist das letzte iPhone in der traditionellen Bauweise mit einem Homebutton und etwas größeren Rahmen. Somit ist auch der Fingerabdruckssensor TouchID verbaut und nicht die Gesichtserkennung FaceID.

Gemeinsam mit dem iPhone X und seinen Nachfolgern aus dem Jahrgang 2018 hat das iPhone 8 aber die drahtlose Ladeoption. Apple setzt auf den Qi-Standard, Ladegeräte können bis zu 10 Watt Leistung induktiv übertragen. Zu diesem Zweck ist die Rückseite des iPhone 8 aus Glas und nicht aus Aluminium wie bei den Vorgängergenerationen 5, 6 und 7.

Glas hatte Apple erstmals im iPhone 4 und 4S als Material für die Rückseite verwendet. Damals war es aber nicht so einfach mit der Farbe, die weiße Variante erschien wegen Produktionsschwiergkeiten erst zehn Monate nach der schwarzen. Beim iPhone 8 hatte Apple hingegen von Anfang an Schwarz, Silber und Gold im Angebot - noch heute sind die Modell 8 und 8 Plus bei Apple in diesen Kombinationen erhältlich.

Aber eben nicht mehr das Sondermodell in Rot. Dieses ist nicht nur hübsch, sondern auch sinnvoll. Denn einen Teil des mit dem Gerät erzielten Gewinns führt Apple als Spende an den Global Fund ab, der sich in Afrika um die Bekämpfung von Malaria und AIDS verdient macht. Apple ist mit seinen regelmäßig aufgelegten Product Red der größte Einzelspender der von U2-Sänger Bono gegründeten Charity-Organisation. Rotes iPhone 8 kaufen und Gutes tun, perfekt für den Singles Day



Tipp: Bei Einkäufen über Masterpass gibt es einen zusätzlichen Rabatt von 22 Euro, das iPhone kostet dann nur 557 Euro.



Weitere Angebote aus der Aktion sind hier aufgelistet, es gibt Angebote aus den Bereichen Gaming, TV, Foto, Smartphones und Haushalt.