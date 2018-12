iPhone im Jahr 2018: Konsequentes Design, hohe Preise

Das iPhone verabschiedete sich im Jahr 2018 von alten Gewissheiten – es wird vor allem größer und teurer. An der Qualität gibt es aber nichts auszusetzen.

Vergrößern Jahresrückblick © Fotolia.de, VRD / Apple

Das Jahr 2018 könnte die Wende in Sachen iPhone gebracht haben, Peak iPhone gewissermaßen. Schon in den letzten beiden Jahren waren die Verkaufszahlen nicht mehr wesentlich angestiegen, Apple konnte nur wegen des Trends zu größeren und teureren Geräten mehr Umsatz herausholen. Aber selbst damit könnte es bald vorbei sein, wie Marktbeobachter orakeln. Als erste Maßnahme hat Apple bereits angekündigt, künftig keine Stückzahlen mehr zu nennen, sondern nur noch den Umsatz. Für die Bilanz des ersten Quartals 2018/19, die Apple Anfang Februar vorlegen wird, könnte das bedeuten, dass Wall Street nur noch über Plus bei den Einnahmen spricht, aber nicht mehr über das Minus oder bestenfalls die Stagnation bei den Verkäufen.

Das iPhone wird gewissermaßen zum Opfer seines eigenen Erfolges. Der Markt scheint gesättigt, weltweit hat fast ein jeder, der es sich leisten kann, will oder muss, ein Smartphone. Apple wird also kaum noch neue Kunden ansprechen können. Bleiben zwei Möglichkeiten: Bisherige Kunden der Konkurrenz abwerben oder darauf vertrauen, dass die installierte Basis, jedes Jahr oder zumindest jedes zweite zu einem neuen iPhone greift.

Daraus ergäben sich aber widersprüchliche Ansätze: Denn um bisherige Nutzer von günstigeren Smartphones abzuwerben, wird Apple auch die Preise senken müssen. Das wird das Unternehmen aber aus Gründen der Marge nicht versuchen – zudem konterkariert es die Bemühungen, mit stets steigenden Preisen aus stagnierenden Verkaufszahlen steigende Umsätze zu erzielen.

Bleibt also nur, Fans und Kunden der Marke mit dem angebissenen Apfel dazu zu bewegen, sich recht bald mit einem neuen iPhone auszustatten. Und hier wird die Argumentation für Apple allmählich schwierig. Denn was man vor einem oder zwei Jahren vollmundig als "bestes iPhone bisher" angekündigt hat, ist zwar durch einige technische Neuerungen überholt, aber immer noch sehr gut. Ein iPhone muss man nicht nach einem oder zwei Jahren durch ein neues Gerät ersetzen, drei, vier oder fünf Jahre kann das Teil schon halten. Vor allem, wenn man in diesem Jahr von Apples Angebot Gebrauch gemacht hat, den nachlassenden Akku zum Sonderpreis von 29 Euro gegen einen frischen austauschen zu lassen.

Man kann aber dem iPhone-Jahrgang von 2018 keineswegs mangelnde Innovation vorwerfen. Die Sprünge sind nicht mehr so groß – das Problem haben die Anbieter anderer Smartphones aber im gleichen Maße. Und die Zahlen werden nicht allzu schlecht ausfallen, viele ließen sich vom iPhone XS überzeugen, das zwar einfach nur ein besseres iPhone X ist, aber vielleicht genau das Gerät, auf das man letztes Jahr vergeblich gewartet hatte. Auch der große Bildschirm des iPhone XS Max ist für manche ein wichtiger Grund zum Upgrade, wem das Design der Generation X schätzt, aber zwei Hunderter zu wenig im Geldbeutel hat, bekommt mit dem iPhone XR ein elegantes und zukunftssicheres Smartphone, bei dem man zudem noch eine große Farbauswahl genießt.

Der Markt mag gesättigt sein, aber schließlich muss man jeden Tag etwas essen. Und alle paar Jahre erwacht der Hunger nach einem neuen Smartphone. Das iPhone hat 2018 aber schon recht viel Appetit gemacht. Lesen Sie hier nochmals, was wir über das iPhone in diesem Jahr zu berichten hatten.

iPhone XS Max im Macwelt-Test – diese Leistung beeindruck t!: Das iPhone XS Max ist Apples bislang größtes und teuerstes iPhone – aber auch das bisher beste! Wir haben das Handy im ausführlichen Test.

Geeignet für Desktops? Die neue iPhone-CPU unter der Lupe : In ausführlichen Performance-Tests von "Anandtech" bricht die neue A12-CPU des iPhone XS alle Rekorde.

iPhone XS Max in der Praxis – Profi-Kamera und WLAN-Probleme : Unser erster Praxistest des neuen iPhone XS Max fällt sehr positiv aus, die Kamera sorgt für Begeisterung. Die WLAN-Konnektivität nicht.

iPhone XR im Test - beste iPhone-Akkulaufzeit aller Zeiten : Der Akku des iPhone XR ist deutlich besser als beim iPhone XS! Was das XR noch zu einem guten, aber nicht perfekten iPhone macht, lesen Sie in unserem Test.

iPhone XR im Test – Ausstattung, Features, Preise : Das XR ist Apples empfehlenswertestes iPhone, Youtuber und Apple-Gegner beweisen allerdings wieder eine erschreckende Ignoranz.



Kein 3D-Touch: So ersetzt das iPhone XR die Funktion : Das iPhone XR bietet statt 3D-Touch nur Haptic Touch: Was ist das und ist das ein Problem?



Dual-SIM am iPhone: Was es bringt, wie es geht : Endlich bekommen auch iPhones eine zweite SIM. Außerhalb Chinas ist das eine eSIM, die derzeit nicht alle Provider unterstützen. Das sind die Vorteile, so funktioniert es.

Kaufberatung: iPhone XS, XR oder iPhone 8 Plus kaufen? : Das Line-Up für das iPhone-Produktjahr 2018 ist komplett. Bleibt die Frage, welches Gerät für wen geeignet ist.

Kommentar: Das iPhone XS – Ein Innovationsdilemma : Bedeutet das iPhone XS eine Verlangsamung der Innovationskraft von Smartphones? Was Apple als nächstes vorhat.



Komponentenpreise des iPhone XS Max : Das kosten die Einzelteile des iPhone XS Max! Welche Teile sind im Vergleich zum Vorjahresmodell teurer?

iPhone 7, das neue iPhone SE : Das iPhone SE verschwindet aus dem Handel, als Nachfolger legt Apple das zwei Jahre alte iPhone 7 auf.

Kommentar: Warum iPhone-Preise wieder steigen : Ist Apple berechtigt, mehr als ein Tausend Euro für ein Smartphone zu verlangen? Und werden das die Kunden mitmachen?

Apple und das Leben nach dem iPhone : Um Apple braucht man sich keine Sorgen machen. Die Verantwortlichen in Cupertino wissen, dass das iPhone-Wachstum endlich sein wird.

Warum iOS 12 deutlich schneller wird : Mit iOS 12 hat Apple den Code des iPhone- und iPad-Betriebssystems stark optimiert. Dadurch soll iOS 12 deutlich schneller werden als sein Vorgänger. In der Regel werden Geräte mit neuen iOS-Versionen wegen der wachsenden Zahl an Funktionen langsamer. Wir erklären, warum es diesmal anders ist.



iOS 12: So funktioniert Bildschirmzeit : iOS 12 bringt neue Tools zur Überwachung und Begrenzung der Nutzung Ihres iPhone und iPad – oder der Geräte Ihrer Kinder. So können Sie Bildschirmzeit verwenden, um bestimmte Anwendungen oder Aktivitätskategorien zu analysieren und zu begrenzen.

iOS 12: Das ändert sich bei den Batterie-Einstellungen : Apple hatte das Batterie-Tool bereits mit den letzten Iterationen von iOS 11 vorgestellt, mit iOS 12 bekommt die Einstellung etwas Feinschliff.

iOS 12 & Sicherheit: Auto-Fill für Passwörter : Zu den Verbesserungen in iOS 12 gehören auch zahlreiche Neuerungen im Bereich Sicherheit: Apple behebt einige Bugs und erleichtert den Umgang mit Passwörtern.



Memoji unter iOS 12 erstellen und verwalten : Ob's das wirklich braucht? Wir haben unsere Zweifel. Aber lesen Sie hier, wie Sie Memojis erstellen und benutzen.

Apple stoppt Verkauf der iPhones 7 und 8 in Deutschland.



