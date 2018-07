iPhone-Rabatte bei Mediamarkt: iPhone SE, 6S und 7

Bis Samstagmorgen bietet Mediamarkt Rabatte auf einige ausgewählte iPhone-Modelle wie das iPhone 7.

Vergrößern Das iPhone 7 ist immer noch ein guter Kauf

Von Freitag 20.00 Uhr bis Samstagmorgen um 9.00 Uhr kann man beim Mediamarkt ausgewählte iPhone-Modelle vergünstigt erhalten. Topaktuell sind die iPhone-Modelle nicht mehr, gehören aber noch immer zu den meistverkauften Smartphones auf dem Markt.

Das iPhone SE mit 32 GB ist für 279 Euro zu haben, erhältlich ist es in den Farben Gold, Roségold, Spacegrau und Silber.

Für 499 Euro erhält man das im September 2015 vorgestellte iPhone 6S mit immerhin 128 GB. Allerdings ist es nur in den Farben Gold und Rosé zu haben.

Auch das iPhone 7 mit 32 GB Speicher ist im Angebot. Für 529 Euro ist es in den Farben Diamantschwarz, Gold und Silber zu haben. Nicht im Angebot ist leider die Version in Mattschwarz. Zum Vergleich: Im Apple Store kostet das gleiche Modell 629 Euro, also 100 Euro mehr.



Hinweis: In einigen Onlineshops sind die iPhones auch günstiger im Angebot, oft handelt es sich dabei aber um EU-Geräte mit beschränkter Garantie und/oder weiteren Einschränkungen .