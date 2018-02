iPhone SE bei O2 für 277 Euro

Ab 6. Februar, also ab morgen, gibt es bei O2 das iPhone SE 32 GB für 277 Euro oder 11,50 Euro im Monat.

Vergrößern iPhone SE in vier Farben © Apple

Auch ohne einen O2-Vertrag abzuschließen, kann man ab 6.2 ein iPhone SE für 277 Euro in den O2-Shops kaufen. Dabei handelt es sich um das Modell mit 32 GB Speicher, das in den Farben Space Grau, Silber, Gold und Rosé zu haben ist. Das Angebot gilt vom 6.2 bis 20.2., solange der Vorrat reicht. Eine Einschränkung: Nur in den Filialen ist das iPhone gegen eine Einmalzahlung von 277 Euro zu haben, online muss man es per Ratenzahlung bestellen . Über O2-My Handy leistet man dann eine Anzahlung von einem Euro und die nächsten 24 Monate 11,50 Euro monatlich – was ebenfalls 277 Euro ergibt.