iPhone überlebt Sturz aus Flugzeug

Das Wochenende verlief für einige iPhones bzw. deren Besitzer recht abenteuerlich. Es ist aber alles gut gegangen.

Vergrößern iPhone 6 mit defektem Display-Glas © Markus Schelhorn

Die sogenannten Drop-Tests, also Absturztests, gehören zum Standard-Repertoir beispielsweise bei der Stiftung Warentest . So lässt sich recht genau sagen, wie alltagstauglich das jeweilige iPhone-Modell ist. Ziemlich kontrovers waren solche Tests im letzten Herbst: Mehrere Testinstanzen haben sich widersprochen, wie sehr das iPhone X sturzfest ist .

In den vergangenen Tagen haben jedoch das iPhone 7 Plus und das iPhone SE ihre Robustheit bewiesen, wie 9to5mac berichtet . Die beiden wurden von ihren Besitzern in recht luftigen Höhen verloren. Das iPhone 7 Plus überlebte beispielsweise einen Sturz aus einer Höhe von rund 130 Metern. Seine Besitzerin Cansel Yildirim nahm das Gerät mit auf die Fahrt auf einem Kettenkarussell, dabei filmte sie sich selber und ihren Begleiter. Anscheinend ist das iPhone ihr aus der Hand gerutscht und fiel nach unten, dabei schaltete sich die Kamera nicht ab und filmte den Absturz noch bis zum Ende. Obwohl das iPhone nicht in einer Hülle war, hat es den Sturz überlebt und filmte das Karussell von unten weiter. Das Video hat die Besitzerin danach auf Youtube veröffentlicht, nach eigenen Angaben hat sie das Gerät mittels der App "Mein iPhone finden" geortet.

Zu dem zweiten iPhone gibt es keine genauen Angaben, welches Modell es war. Im Video sieht es nach einem Vierzöller, also einem iPhone 5S oder iPhone SE aus, das Gerät war jedoch in einer Schutzhülle. Seine Inhaberin Sarvinder Naberhaus hat mir ihrer Freundin einen Doppeldecker-Flug über Ames, Iowa gebucht. Auf dem Flug, immerhin auf der 450 Meter Höhe, wollte sie ein paar Fotos mit dem iPhone machen. Nach ihren Angaben riss ihr der Wind das Gerät aus der Hand, sie konnte nicht mehr verfolgen, wohin das Smartphone fiel. Auch hier hatte die Besitzerin das iPhone mittels der App "Mein iPhone suchen" lokalisiert. Das Gerät landete im hohen weichen Rasen und hat so den recht tiefen Sturz ohne Kratzer überlebt.