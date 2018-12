iPhone-Verbot auch in Deutschland? Qualcomm siegt vor Gericht

Nach einem Urteil des Landgericht München darf Qualcomm den Verkauf älterer iPhone-Modelle in Deutschland verbieten.

Vergrößern Unter das Urteil fallen iPhone ab dem iPhone 7 bis iPhone 8

Viel Aufsehen hatte ein Verkaufsverbot von iPhones in China erregt, aber auch in Deutschland laufen mehrere Prozesse von Qualcomm gegen Apple wegen Patentverletzungen. In zwei dieser Verfahren hat jetzt das Landgericht München I zugunsten Qualcomms entschieden . Betroffen sind die Modelle iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus und X, die Apple laut Urteil weder Anbieten noch in „Inverkehrbringen" darf. Die Urteile (7 O 10495/17 und 7 O 10496/17) sind noch nicht rechtskräftig, bei Zahlung einer Sicherheit in Höhe von jeweils 668,4 Mio. Euro darf aber Qualcomm ab sofort gegen Apple vorgehen („vorläufige Vollstreckbarkeit“) und den Verkauf der genannten Modelle verbieten. Die Sicherheitsleistung fiel laut Gericht deshalb so hoch aus, da durch die Rückruf- und Vernichtungsansprüche hohe Umsatzeinbußen bei Apple möglich wären.

Maßgeblich für das Verkaufsverbot der Modelle ist ein Chip der US-Firma Qorvo, der laut Urteil gegen Qualcomm-Patente verstößt und in den genannten iPhone-Modellen verbaut ist. Die Modelle iPhone XR und XS sind offenbar nicht betroffen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig, Apple kann noch Berufung beim OLG München einlegen. Vermutlich wird aber Qualcomm die Sicherheiten stellen und kann danach ein Verkaufsverbot erwirken. Zusätzlich besteht sogar ein Anspruch auf Schadenersatz. Die Höhe der Schadenersatzansprüche wird aber erst noch ermittelt.



Zur Urteilsbegründung gab es von dem Landgericht einige Details: Wie jetzt das Landgericht München 1 entschieden hat, handelt es sich um eine Patentverletzung durch Apple, betroffen ist das Europäische Patent 2 724 461 („Stromversorgung für elektrische Verstärker“). Es wurde keine Kartellrechtsverletzung erkannt, auch die Berufung auf Lizenzierungen von Zulieferern hatten keinen Erfolg. Aussetzungsanträge wegen eines Einspruchsverfahrens wurden ebenfalls nicht akzeptiert. Der Hersteller Qorvo hatte behauptet, das man durch „envelope tracking“ ein eigene Technologie verwende, die das Qualcomm-Patent nicht verletzte. Davon ließ sich das Gericht nicht überzeugen.

Im März 2019 werden noch zwei weitere Verfahren verhandelt, weitere Verfahren wurden verschoben.

Unsere Meinung : Pech für Apple, nach unserer Einschätzung wird Qualcomm die hohen Sicherheitsleistungen gerne bezahlen, um ein Verkaufsverbot zu erwirken. Da es sich anders als beim Fall in China um einen verbauten Chip handelt, wird auch ein Softwareupdate keine Abhilfe schaffen können. Das Urteil erhöht aber weiter den Druck auf Apple, die Lizenzbedingungen Qualcomms zu akzeptieren – und womöglich seine Klage dagegen fallen zu lassen.