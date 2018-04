iPhone X – das begehrteste Smartphone in UK

Nach einer Umfrage der Marktforschungsfirma Global Data wollen sich in UK rund 18 Prozent der Teilnehmer ein iPhone X zulegen.

Vergrößern iPhone X ist in UK beliebt © Apple

Nach einer Umfrage von Global Data ist das iPhone X in Großbritannien das begehrteste Smartphone, mit Abstand vor dem iPhone 8 und dem Samsung Galaxy S8. Gefragt wurde nach dem Smartphone, dass sich die Käufer als nächstes zulegen würden, im ersten Quartal 2018 lautete die Antwort in 18 Prozent der Fälle "iPhone X" – kein anderes Modell hatte in den letzten fünf Quartalen höhere Werte aufzuweisen. Jeweils zehn Prozent der Befragten wollten im vergangenen Quartal entweder das iPhone 8 oder das Samsung Galaxy S8 haben. Die Teilnehmer der Umfrage mussten ebenfalls beantworten, welche Kriterien beim Smartphone-Auswahl für sie ausschlaggebend sind. Die Akkulaufzeit, Höhe der Tarifverträge und der Smartphone-Preis waren demnach am wichtigsten beim Kauf des neuen Geräts. Die Umfrage von Global Data darf man jedoch auf das gesamte Land nur mit Vorsicht übertragen, nach Angaben der Marktforschungsfirma haben an der Umfrage nur 511 Menschen teilgenommen, dazu ist nicht bekannt, wie repräsentativ diese Gruppe der Teilnehmer ist.