iPhone X in Lila und Grün? Eine Fälschung

Seit heute kursieren im Netz wenig glaubwürdige Fotos zweier iPhones X in den Farben Lila und Hell-Grün.

Vergrößern iPhone X in Lila

Apple hat ja bereits Erfahrungen mit farbenfrohen Geräten, kann man doch bis heute den iPod Touch in Pink, Blau, Rot und Gold kaufen. Mancher erinnert sich noch an die iPhones 5C in knalligem Gelb, Grün, Blau, Pink und Weiß. Seit Kurzem kursieren im Netz Fotos von angeblichen iPhone X Modellen in Lila und Hellgrün. Obwohl alternative Farben außerhalb von Schwarz-Weiß nichts Neues für Apple wären, halten wir diese Fotos für eine Fälschung. Dazu gibt es gleich eine ganze Serie an Gründen, es fängt schon mit der Quelle an: " 9to5mac" hat die Meldung an die breite Masse der Leser gebracht, als Quelle wird dort eine eher unbekannte Seite aus Indien namens " Techno Codex " genannt. Angeblich werden die neuen Modelle in einer Fabrik in Indien produziert, dort sollen die Fotos entstanden sein. Laut Domaintools ist die Seite tatsächlich in Indien registriert, die Domain ist jedoch zum ersten Mal im Frühling 2017 eingetragen worden, die Seite ist dazu noch zu klein und unbedeutend, als dass beispielsweise Similarweb irgendwelche Zahlen zu den Besuchern etc. liefern kann. Die Fotos, die "Techno Codex" als exklusiv nennt, sind außerdem nicht neu. Sie stammen aus einem gelöschten Macrumors-Beitrag . Dort hatte ein Besucher am 16. Mai die gleichen Fotos gepostet und behauptet, das seien neue Modelle des iPhone X. Der Beitrag ist noch im Google-Cache gespeichert genauso wie die Original-Fotos, das Online-Tool Fotoforensics attestiert den Macrumors-Bildern ein früheres Entstehungsdatum als denen von " Techno Codex ", eine Bildrauschen-Analyse zeigt außerdem fast keine Textur beim Fussboden auf den Techno-Codex-Bildern, was auf eine nachträgliche Bearbeitung bzw. Glättung der Bilder hinweist.

Diese technischen Indizien und die Tatsache, dass Macrumors-Moderatoren den ursprünglichen Beitrag mit den Bildern gelöscht haben, weist mit großer Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass die Bilder eine Fälschung hin. Dagegen spricht zuletzt, dass Apple in Indien entweder alte iPhone-Modelle oder das iPhone SE produzieren lässt, das iPhone X dagegen nur in China herstellt.