iPhone X kann einfrieren, iOS-Fix in Sicht

Smartphones vertragen keine übermäßige Kälte, was aber einigen wenigen iPhone X widerfahren, sollte nicht passieren.

Winter is coming - und damit nicht nur die Zeit, in der sich Akkus von iPhone, iPad und Konsorten schneller entladen . Wie einräumt, kann bei extremer Kälte auch das Display des iPhone X buchstäblich einfrieren und nicht mehr auf Eingaben reagieren. Vor allem bei Reddit tauschen sich betroffene Anwender über das Problem aus, das aber nicht besonders häufig zu sein scheint – in Nordamerika ist es schon jetzt deutlich kühler als hier. Gegenüber "The Loop" erklärt Apple jedoch, sich des Problems bewusst zu sein , ein Softwareupdate soll es beheben. Beim einem schnellen Wechsel in eine kalte Umgebung könne es passieren, dass für mehrere Sekunden der Bildschirm nicht mehr reagiert. Es gibt bereits jetzt einen Workaround: Einfach den Knopf auf der Seite drücken, um den Bildschirm zu sperren und ihn dann wieder mit Face ID entsperren. Das geht auch in der Kälte mit Handschuhen an.