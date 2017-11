iPhone X unter den 25 wichtigsten Erfindungen des Jahres

Auf den Titel des Time Magazines hat es Apple oder eines seiner Produkte nicht geschafft, aber in eine exklusive Liste.

Vergrößern Ist der Jibo wichtiger als das iPhone X? Time meint: Ja. © Time Magazine

Zwar haben einigen Käufer des iPhone X noch kleinere Probleme, die Apple nach und nach behebt, wie etwa das Kälte-Problem (gefixt mit iOS 11.1.2 ) oder das der seltsamen grünen Streifen (wohl nur mittels Umtausch zu fixen), doch kommt in der Regel das neue Telefon gut im Markt an. "Außergewöhnlich komplexe Probleme" habe man bei der Entwicklung des iPhone X lösen müssen, erklärt Design-Chef Jony Ive im Interview mit dem Time-Magazine , das das iPhone X in seine Liste der 25 wichtigsten Erfindungen des Jahres aufgenommen hat. Hardware-Chef Dan Riccio pflichtet bei: Das iPhone X sei das Gerät, das man schon lange habe entwickeln wollen und das radikale Entscheidungen erfordert habe. Der Pfad, immer nur an bewährten Features festzuhalten, würde ins Nichts führen, meint Ive, der auch den Preis des iPhone X verteidigt. Dieser komme von enormen Rechenfähigkeiten des Smartphones, die man in ein derart kleines Gehäuse gepackt habe. Wer sich das nicht leisten könne oder wolle, finde in Apples Angebot aber nach wie vor traditionellere und günstigere Geräte.

Zwar nennt "Time" keine genaue Reihenfolge, setzt aber den Roboter Jibo nicht nur an den Anfang des Artikels über die 25 wichtigsten Erfindungen des zu Ende gehenden Jahres, sondern auch auf den Titel des gedruckten Magazins. Weitere Highlights, die "Time" noch vor dem iPhone X nennt, sind etwa die an den Visor aus "Star Trek – Next Generation" erinnernde Sehhilfe eSight 3, die Blinden mittels Tonausgabe ein Bild der Umgebung vermittelt oder die kalorienarme Eiscreme Halo Top. Mit auf der Liste auch eine Klinik für Krankheitsvorsorge, ein Hijab für Athletinnen oder der Sportshuh Adidas Future Craft 4D, der mittels 3D-Drucker sich an die exakten Bedürfnisse seines Trägers anpassen lässt.



Die nächste Chance für eine Apple-Titelstory besteht bei der Kür der Person des Jahres...