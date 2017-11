iPhone X wird heiß – Macwelt-Umfrage

In einem Langzeittest fallen dann doch noch Sachen auf, die in den ersten Begeisterungsstunden nicht bemerkt werden.

Vergrößern Das iPhone X kann ziemlich warm werden © Apple

Als die ersten Gerüchte aufkamen, Apple würde bei der Rückseite des iPhones wieder zu Glas wechseln, begannen sofort manche Kritiker zu beanstanden, dass dies zu Überhitzungserscheinungen führen könnte – leitet doch das Material Glas Wärme deutlich schlechter ab als beispielsweise Aluminium. Nun, die gute Nachricht: Offenbar kann das iPhone X die Wärme von seinem Hauptprozessor und diversen Co-Prozessoren sowie vom optischen Bildstabilisator ganz gut abführen. Denn in unserem Alltagsgebrauch stellen wir fest, dass unser Testgerät sich deutlich erwärmt (bis zu 10°C Unterschied zwischen der Raumtemperatur und Temperatur an der iPhone-Oberfläche), wenn wir AR-Spiele testen, Videos aufnehmen oder Slow-Motion-Aufnahmen starten. Auch in diversen Foren und vom Feedback anderer Nutzer wissen wir, dass nicht nur unser iPhone X dieses Verhalten aufweist. Im System iOS hat Apple aber eine Sicherung eingebaut, das Gerät schaltet sich ab, wenn die Temperatur zu hoch wird. Nun wollen wir wissen, ob sie dieses Verhalten schon beobachtet haben. Falls Sie ein iPhone X besitzen, würden wir uns freuen, wenn Sie an unserer anonymen Umfrage teilnehmen.

