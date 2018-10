iPhone XR auf Vorrat – dennoch kein Ladenhüter

Anders als vermutet gibt es fast alle Modelle des iPhone XR auch zwei Tage nach dem Vorbestellungsstart im Online Store.

Vergrößern iPhone XR in Gelb © Apple

Auf Vorrat: Wer am Freitag noch kein iPhone XR bestellt hat, der muss nicht befürchten, bis zum Dezember auf die Lieferung warten zu müssen, es sind noch ausreichend Modelle in allen Farben vorrätig. Lediglich bei den 64-GB-Modellen gibt Apple in der Regel eine Lieferzeit von ein bis zwei Wochen an, die beiden anderen Größen könne man am 26. Oktober vor Ort im Apple Store abholen.

Was ist da los, werden die bunten Einsteiger-iPhones zu Ladenhütern wie weiland die iPhone 5c? Nein, beruhigt Michael Simon von Macworld die Skeptiker. Die relativ gute Verfügbarkeit komme nicht von Desinteresse, sondern von einer etwas anderen Verkaufsstrategie. Vorbestellungen seien beim iPhone XR nicht der entscheidende Faktor, das günstigste Modell der 2018er-Jahrgangs werde mehr Laufpublikum anziehen. Denn das sei das Entscheidende beim XR: Es bietet Look und Technik des teureren iPhone XS (Max) zum attraktiven Preis.

iPhone XR – Günstige Tarife und Preise



Wer sich also für ein fast randloses Smartphone ohne Homebutton und mit starker Leistung interessiere, werde bei seinem Besuch im Apple Store zwangsläufig über das gut 250 Euro billigere iPhone XR stolpern. Dieses hat zwar nur eine rückwärtige Kamera und einen LCD-Bildschirm, der Prozessor ist aber der gleiche wie bei den teuren Modellen. Ein weiterer Punkt: Die Farben betrachtet man sich besser in natura, die Website des Apple Store bietet nur eine erste Orientierung. Wie aber Koralle, Blau, Gelb oder Rot wirklich wirken, sollte man sich selbst ansehen, solange man noch unschlüssig ist.

Kein 3D-Touch: So ersetzt das iPhone XR die Funktion



iPhone XR bei MediaMarkt bestellen

➤ iPhone XR 64 GB

➤ iPhone XR 128 GB

➤ iPhone XR 256 GB

iPhone XR bei Gravis bestellen

➤ iPhone XR 64 GB

➤ iPhone XR 128 GB

➤ iPhone XR 256 GB

iPhone XR bei Alternate bestellen

➤ iPhone XR 64 GB

➤ iPhone XR 128 GB

➤ iPhone XR 256 GB