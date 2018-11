iPhone XR im Falltest robuster als iPhone XS und X

Das iPhone XR ist laut letzten Tests deutlich robuster als iPhone XS und der Vorgänger iPhone X. Die Gründe.

Vergrößern Das iPhone XR ist robuster als das XS © Apple

Das neue iPhone XS und sein großer Bruder iPhone XS Max sind erstklassige Smartphones, bei Tests der Robustheit haben sie leider weniger gut abgeschnitten. Weder XS noch das Vorgängermodell iPhone X konnten entsprechende Tests von Stiftung Warentest und Consumer Reports ohne Schäden an Front- oder Rückseite überstehen.

Der Hintergrund: Lässt man ein iPhone einfach nur auf den Boden fallen, ist dies leider wenig aussagekräftig. Ob ein Gerät einen Sturz unbeschadet übersteht, hängt sehr stark vom Aufprallwinkel und der Oberfläche des Bodens ab. Sinnvoller sind deshalb aufwendige Tests mit einer so genannten Falltrommel, wie sie Stiftung Warentest und das amerikanischen Pendant Consumer Reports jetzt auch mit dem iPhone XR durchgeführt haben. Bei beiden Tests müssen die neuen iPhones in einer an eine Waschmaschine erinnernden Falltrommel einhundert Stürze aus 80 cm (Stiftung Warentest) bzw. 76 cm (Consumer Reports) überstehen.

Vergrößern Falltests per Falltrommel gelten als besonders zuverlässig.

Hier schnitt das iPhone XR weit besser ab: Consumer Reports führte den Test mit drei iPhone XR durch und alle überstanden die dreihundert Stürze „with just minor scratches and scuffs“ also nur kleinen Kratzern und Schrammen. Auch bei Stiftung Warentest kann das iPhone XR die Tortur ohne defekte Kamera und gesprungene Rückseite überstehen - es gibt nur kleinere Schäden am Aluminiumrahmen des Smartphones. So robust wären zuletzt nur iPhone 8 und iPhone 8 Plus gewesen, so die Tester. Das Fazit der Stiftung: Nutze man sein Smartphone gerne ohne Hülle, solle man eher zum XR greifen.

Unsere Meinung:

Zumindest beim Fallenlassen aus Hüfthöhe hat das iPhone XR offensichtlich bessere Überlebenschancen als die edlen OLED-Modelle. Schon um Kratzer zu vermeiden, sollte man aber trotzdem zu einer Schutzhülle greifen – ist doch das iPhone XR nicht zuletzt eines der glattesten Smartphones, das wir je getestet haben.