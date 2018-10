iPhone-XR-Verkaufsstart: Ohne Schlangen in die weite Welt

Beim Verkaufsstart in München fanden sich knapp mehr als ein Dutzend Menschen gleich bei der Eröffnung um 8 Uhr.

Wer heute zufällig in einen Apple Store gerät und die letzten Wochen, Monate und gar Jahre unserer Berichterstattung über das iPhone nicht mitbekommen hat, der wird sich nach einem oberflächlichen Blick auf die Auslage vielleicht denken: "Da schau her, die verkaufen das iPhone 5C immer noch – oder schon wieder." Falsch. Ganz falsch. Nur ein Detail erinnert in der Tat an das Smartphone von 2013: Das Gehäuse in sechs bunten Farben. Legt man die verfügbaren Modelle nebeneinander, könnte man fast meinen, das bunte Apfel-Logo sei zurückgekehrt, es fehlen nur Grün und Violett, Schwarz und Weiß fallen dafür aus der Reihe.

Wer heute in die Apple-Store-App schaut, wird wohl enttäuscht feststellen, dass die sämtlichen Modelle bis zum 2. November ausverkauft sind. Wer dagegen beim nächsten Apple Store vorbeischaut, wird wohl gleich mit dem passenden Gerät heraus spazieren. Denn anders als beim iPhone XS, als zumindest in München große Menschensammlungen vor den Türen anstanden, war heute beim Verkaufsstart in der Rosenstraße weniger los: Es dürften knapp zwanzig Menschen auf die Eröffnung des Stores gewartet haben.

Entsprechend gestaltete sich danach der Spaziergang durch den Store: Zu der frühen Stunde gab es wohl mehr Mitarbeiter und Sicherheitspersonal als Kunden. Bei dem iPhone XR ist der Gang zum Store jedoch fast obligatorisch – zwar sind die Farben auf dem Bildschirm ziemlich realitätsgetreu, man kann aber nie wissen, ob einem die entsprechende Farbe in der eigenen Hand dann tatsächlich gefällt. So ist eine Kundin vor der Product-Red-Variante regelrecht zurückgewichen: "Nee, das ist mir zu rot".

Etwas enttäuschend ist selbst im Apple Store die Auswahl der passenden Hüllen, momentan gibt es eine Variante von Otterbox-Hüllen (transparent oder schwarz) direkt im Store zu kaufen, auf der Website findet sich noch ein weiteres Modell mit Lederelementen.



Der Kollege Müller hat auf etwas mehr Andrang spekuliert, begehen doch die österreichischen Nachbarn heute ihren Nationalfeiertag, entsprechend haben der Wiener Apple Store und Einzelhändler heute zu. Wir haben bei der Eröffnung die obligatorischen Ukrainer angetroffen, Deutschland ist für sie ein perfektes iPhone-Pilgerland, startet doch der Verkauf in der Ukraine Wochen oder auch Monate später.

Beim iPhone XR jedoch ist es anders. Noch bei iPhone XS hatte Apple einen gestaffelten Verkauf zunächst mal in die knapp 30 Kernländer, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz; der Rest der Welt, nämlich knapp 25 Länder mussten sich noch bis 28. September gedulden. Beim iPhone-XR-Start kommen alle diese 55 Länder gleichzeitig zum Zug, zusätzlich dazu startet eine Woche später der Verkauf in weiteren zwölf Ländern, vor allem in Asien. Dazu gehören beispielsweise Brunei, Armenien oder eben die Ukraine, die keine eigenen Apple Stores haben, der Verkauf wird wohl über autorisierte Händler vor Ort stattfinden. Anders als beim Verkauf von iPhone 8, iPhone X und iPhone XS hat Apple in seiner Pressemitteilung explizit darauf hingewiesen, dass auch genügend iPhones (XR) für die Laufkunden vorhanden sein werden: "Für Laufkundschaft, die gerne ohne Vorbestellung kommen möchten, werden in den Geschäften iPhone XR vorrätig sein."

Mit dieser etwas veränderten Verkaufsstrategie positioniert Apple das neue iPhone wohl als Alle-Welt-iPhone: Nicht nur ist das Gerät in mehr Ländern verfügbar als je zuvor, es ist auch sofort zu haben. Man muss sich nur noch aufraffen und zu dem nächsten Apple Store gehen.