iPhone XS und LTE: Erste Tests zeigen gute Leistungen

Cellular Insights bestätigt gute LTE-Performance des iPhone XS. Das neue Antennen-System ist wohl der Grund dafür.

Vergrößern Die neuen iPhone XS bieten ein neues LTE-Modem von Intel

In den neuen iPhone-Modellen verwendet Apple ein neues LTE-Modems des Herstellers Intel namens Intel XMM7560, das nach ersten Messungen für gute Mobilfunkleistung sorgt. Bei Labor-Messungen von Cellular Insights, welche die Seite PCMag jetzt veröffentlichte , liegt die Download-Leistung des iPhone XS Max deutlich über der eines iPhone X (in der Version mit Intel-Modem). Bei der Download-Performance im Test kann das iPho XS Max auch gut mit dem Google Pixel 2 und Galaxy Note 9 mithalten. Beim Test der Download-Leistung bei schwachem Signal ist das iPhone XS dem iPhone X ebenfalls deutlich überlegen. Ursache ist nach Meinung der Tester vor allem das neue Antennen-System: Beim iPhone X kommen noch 2x2-MIMO (2 Antennen) zum Einsatz, bei den iPhone XS ist es 4X4-MIMO (4 Antennen). In deutschen Mobilfunknetzen könnten die Ergebnisse allerdings abweichen, da beim Labortest kanadische und amerikanisch Mobilfunknetze simuliert werden. Interessant: Bei Messungen von iPhone XS und XS Max zeigen sich kaum Unterschiede bei der Performance.

Die guten Ergebnisse bestätigen Nutzerdaten der Speedtest-Seite Ookla, die PCMag ebenfalls ausgewertet hat. Auch hier zeigen die Performance-Tests der Nutzer eine deutlich gesteigerte Download-Leistung des iPhone XS – zumindest in den USA. Im Netz von AT&T steigert sich etwa gegenüber dem iPhone X die Leistung um 8 MB/s, im Netz von Sprint allerdings nur um 2,3 MBps.

Diese guten Ergebnisse stehen in Widerspruch zu zahlreichen Beschwerden von Nutzern, die sich über Mobilfunkprobleme ihrer neuen iPhones beschweren. Die PCMag erklärt sich dies aber mit Softwareproblemen: Das iPhone XS ist noch neu und es würden sicher noch einige Software und Firmwareupdates erscheinen, die Empfangsprobleme beheben.

Hinweis: Die LTE-Leistung des iPhone XS macht einen guten Eindruck, auch in unserem Test gab es hier keine Probleme . Bei vielen Nutzerbeschwerden kritisieren die Anwender allerdings auch weniger die Mobilfunk-Performance als Wi-Fi-Probleme - aus technischer Sicht ein völlig anderes Thema.

